Dopo il record di registrazioni ai webinar del mese scorso, SMA Italia incrementa gli appuntamenti formativi della SMA Solar Academy con un ricco calendario di appuntamenti virtuali, già online sul portale dedicato ai corsi di formazione.

Si parte il 27 aprile con il primo webinar dal titolo “Ottimizzare la resa di un impianto ombreggiato con SMA ShadeFix“, proseguendo poi con altri 12 appuntamenti.

Novità assoluta sono gli “SMA Smart Time”: appuntamenti con esperti, in cui si avrà la possibilità di approfondire tematiche di rilevante interesse legate all’attuale scenario, con lo scopo di guidare i clienti alla comprensione di argomenti come prestiti a tasso agevolato, sicurezza, comunità energetiche ed altro, che potranno essere utili nella ripresa delle loro attività.

L’obiettivo dell’azienda è raggiungere tutti i professionisti del fotovoltaico sul territorio per rispondere alle nuove sfide del settore e fornire un’esperienza formativa altamente specializzata, creata su misura.

In tutto il mondo, SMA Solar Academy fornisce una formazione approfondita su prodotti, sistemi, soluzioni e servizi, con l’obiettivo di migliorare conoscenze e competenze, fornendo gli strumenti per avere successo in un mercato in continua evoluzione come quello dell’energia solare.

I corsi, tenuti da personale esperto SMA altamente qualificato, trasmettono conoscenze tecniche dettagliate e nozioni di base su come ottimizzare la resa di un impianto in caso di ombreggiamento, i sistemi di monitoraggio e di controllo da remoto, lo storage, soluzioni residenziali, prestiti agevolati e ancora la nuova APP 360°, ultima nata in casa SMA e molto altro.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe, ha dichiarato: “Viste le numerose richieste e la massiccia adesione, continueremo a investire molto sulla Solar Academy attraverso i nostri appuntamenti virtuali, incrementando i webinar e rinnovando la nostra offerta formativa. Formuleremo corsi digital esclusivi dedicati ai nostri Solar Partner, ma anche tanti appuntamenti per raggiungere velocemente i nostri clienti su tutto il territorio nazionale. Il nostro Partner Program è diventato in poco tempo un punto di riferimento per oltre 60 installatori, partner molto specializzati, i veri e propri ‘protagonisti del fotovoltaico’, che insieme a SMA stanno portando le nostre proposte sul mercato con competenza e professionalità”.

Per partecipare ai webinar SMA: Programma e registrazione

Potrebbe interessarti anche: