SMA Italia è stata inserita tra le prime 20 aziende “Campioni della crescita 2020”, indagine dell’Istituto tedesco di qualità e finanza.

SMA Italia è stata inserita tra le prime 20 aziende “Campioni della crescita 2020”.

Si tratta dell’indagine dell’Istituto tedesco di qualità e finanza (Itqf), ente indipendente leader in Europa per le indagini di mercato, realizzata in collaborazione con La Repubblica – Affari e Finanza.

Lo studio ogni anno ha il compito di stilare la lista delle 300 aziende più competitive in base alla crescita media annua registrata. SMA, leader nel campo delle tecnologie per il fotovoltaico, è stata selezionata da una lista iniziale di oltre 10.000 imprese “virtuose”, in base ai risultati del triennio 2015-2018.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe, ha commentato: “Rientrare in questo prestigioso ranking per noi è un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Siamo orgogliosi di rappresentare uno spaccato d’Italia che cresce, che crea ricchezza e nuovi posti di lavoro. Operiamo in Italia da quasi 15 anni per dare forma all’energia del futuro e siamo riconosciuti dal mercato per l’altissimo livello tecnologico dei nostri inverter, per il nostro profilo consulenziale e per l’assistenza tecnica”.

“Il sigillo ‘Campioni di crescita’ – continua Natalizia – è un’ulteriore prova del nostro impegno, nonché uno stimolo a fare sempre meglio. Siamo molto ottimisti sul futuro del fotovoltaico in Italia e crediamo fortemente che il sole possa rappresentare una fonte di energia primaria e un punto di riferimento determinante per le rinnovabili nel prossimo futuro”.

Potrebbe interessarti anche: