L’emergenza che stiamo vivendo oggi avrà conseguenze importanti su come affrontare un’altra questione di dimensioni altrettanto globali: quella del rapido cambiamento del clima in tutto il pianeta. Anche in questo caso – come sta avvenendo per la gestione della pandemia – la soluzione dovrà conciliare da un lato le politiche nazionali e internazionali e dall’altro un impegno rigoroso e collettivo di tutti i cittadini. Quali saranno le scelte al momento della ripresa? E quali nuove politiche e accordi internazionali dovremo attivare?

La prossima sfida: il cambiamento climatico

In diretta streaming sulla pagina di Edizioni Ambiente

Oggi, giovedì 7 maggio 2020, alle ore 17:00 ne parleranno in videconferenza dalla pagina FB di Edizioni Ambiente:

– Sergio Costa, ministro dell’Ambiente

– Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club e QualEnergia

– GB Zorzoli, presidente del coordinamento Free

– Marco Gisotti, giornalista

