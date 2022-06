Il GSES – Gruppo per la storia dell’energia solare-ODV, operativa ormai dalla fine del Novecento, ha deciso di ricordare nel 2022 due eventi che si svolti 30 anni fa:

United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992, conosciuto anche con il nome di Earth Summit.

La prima grande mostra dell'età solare moderna "Secrets of the Sun Millennial Meditations" dell'artista Peter Erskine, inaugurata il 21 marzo 1992, giorno dell'equinozio di primavera, ed esposta fino al 10 maggio 1992, presso i Mercati di Traiano – altre informazioni al link.

Il GSES per ricordare questi due eventi, ha colto l’occasione della prima mondiale del film “The 30 Year Odyssey of Solar spectrum Environmental Artist Peter Erskine”.

La prima mondiale del film (della durata di 78 minuti, con sottotitoli in italiano) SECRETS OF THE SUN – JOURNEY INTO THE FIRE (qui il trailer di 3 minuti), avrà luogo presso la Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese martedì 21 giugno 2022, dalle ore 10 alle ore 13,30.

Sono parte dell’evento collegamenti online con l’artista e altri protagonisti per l’utilizzo moderno dell’energia solare sulla Terra. L’evento ha il patrocinio non oneroso dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, invitato alla Conferenza stampa.

Nel 1992 l’intero monumento dei Mercati di Traiano fu trasformato da Peter Erskine in un gigantesco set teatrale animato dai colori dell’arcobaleno, costantemente in movimento, prodotti da avanzati prismi piatti incisi con laser, frutto dei più recenti progressi scientifici e tecnologici della scienza della luce al tempo, dalle musiche che accompagnavano le scene colorate delle arcate di mattoni, del vapore acqueo emesso da simboliche ciminiere, dei pezzi di colonne e di frammenti di fregi marmorei dei Mercati, dalle voci che annunciavano le specie estinte, dai visitatori vestiti con delle tute bianche trasformati in protagonisti e creatori della mostra.

Il film potrà riproporre soltanto un eco dell’atmosfera e delle sensazioni che provarono i visitatori della mostra dei Segreti del Sole, Meditazioni Millenarie, nel 1992.

A 30 anni di distanza, quell’evento richiama, come nel 1992, ma ancor più oggi l’importanza dell’energia sprigionata e irradiata dal Sole e l’urgenza del suo utilizzo diffuso e moderno sulla Terra.

Un press kit digitale sarà online dal 10 giugno 2022 sul sito www.storiaenergiasolare.it, con contributi di:

GSES – Gruppo per la Storia dell’Energia Solare – ODV

Michael Nicklas, Past President of the International Solar Energy Society

Michael W. Barnard – https://www.linkedin.com/in/michael-barnard-84a88413/

Peter Erskine – https://erskinesolarart.net/

Riccardo Barletta, critico d’arte, editorialista del Corriere della Sera nel 1992

Lucrezia Ungaro, già Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Massimo Corradi, storico della scienza della Scuola Politecnica dell’Università di Genova

Imprese e università italiane, europee e statunitensi attive nello sviluppo di tecnologie e ricerche avanzate per l’utilizzo moderno dell’energia solare sulla Terra.

La partecipazione all’evento è libera dietro prenotazione al sito www.storiaenergiasolare.it fino ad esaurimento dei 124 posti disponibili della sala Deluxe per giornalisti e media e altri partecipanti. L’evento è organizzato rispettando tutte le norme anti Covid-19.

Per ulteriori informazioni: GSES – Gruppo per la Storia dell’Energia Solare – ODV – info@gses.it

