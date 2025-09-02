Russia-Cina, siglato accordo per un nuovo gasdotto

La Russia e la Cina si sono accordate per aumentare le forniture di gas naturale da Mosca e per iniziare i lavori di costruzione del gasdotto “Power of Siberia 2”. Un passo che cementa la loro alleanza energetica e commerciale in un momento di crescente tensione con l’amministrazione Trump.

Dopo aver perso una fetta consistente del mercato europeo del gas (Stop al gas russo e maggiore cooperazione: le decisioni del Consiglio Ue sull’Energia) in risposta all’invasione dell’Ucraina, Mosca ha intensificato i rapporti con Pechino. La firma dell’intesa è arrivata al termine dei colloqui avvenuti nella capitale cinese tra i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping ed è stata annunciata dal capo del colosso degli idrocarburi Gazprom, Alexei Miller.

L’agenzia di stampa statale russa Interfax ha spiegato che ai colloqui ha partecipato anche il leader della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, paese che fungerà da punto di transito per la nuova infrastruttura.

“Oggi è stato firmato un memorandum giuridicamente vincolante per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 e del gasdotto di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia”, ha dichiarato Miller alle agenzie di stampa russe, aggiungendo che l’accordo prevede l’aumento delle forniture attraverso l’oleodotto esistente “Power of Siberia” da 38 a 44 miliardi di metri cubi all’anno.

È stata raggiunta anche un’intesa per aumentare la quantità di gas che la Cina acquista tramite un gasdotto dall’isola di Sakhalin, nell’estremo oriente russo, a 12 miliardi di metri cubi all’anno, rispetto al precedente patto da 10 miliardi di metri cubi.

Complessivamente, Mosca e Pechino hanno concordato di incrementare le esportazioni di gas russo verso la Cina fino a 106 miliardi di metri cubi. Per un paragone, prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, la Russia esportava annualmente in Europa oltre 150 miliardi di metri cubi di gas (il record nel 2019 quando si toccò quota 177 miliardi di mc).

Le commesse previste dal nuovo accordo relativo al Power of Siberia 2 avranno una durata di 30 anni. Tuttavia, il prezzo del gas fornito tramite il gasdotto, uno dei fattori chiave per comprendere i costi di costruzione dell’infrastruttura e come gli oneri saranno ripartiti tra le parti coinvolte, non è stato ancora definito e verrà concordato separatamente.

Miller ha però spiegato che il prezzo sarà inferiore a quello applicato da Gazprom agli acquirenti europei, mentre stime effettuate nel 2022, all’inizio delle discussioni sull’opera, parlavano di un costo complessivo di 13,6 miliardi di dollari.

Dopo l’incontro tra Putin, Xi e il presidente mongolo Ukhnaa a Pechino, il Cremlino ha dichiarato che durante i colloqui con la Cina sono stati firmati 22 accordi, tra cui un’intesa per sancire una nuova cooperazione strategica tra Gazprom e la China National Petroleum Corporation e un memorandum tra Rosatom e l’Agenzia cinese per l’energia atomica.