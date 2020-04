Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte, che gli permette di scegliere la proposta più conveniente in base ai propri consumi.

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo.

Il Portale Offerte – ricorda infine una nota ufficiale – come disposto dall’Arera, ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi.

Potrebbe interessarti anche: