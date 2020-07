Energia Italia conferma per il 2020 il suo ruolo di distributore ufficiale in Italia per WINIACO, costruttore di moduli fotovoltaici specializzato nel segmento dell’alta efficienza.

Nel mese di luglio Energia Italia propone al mercato fotovoltaico italiano un focus sul modello WST-M6 PERC 330W mono, prodotto dalle alte prestazioni, considerato un esempio di qualità per la costruzione di impianti FV sotto diversi punti di vista.

Ottimo rapporto costo/prestazioni nel segmento dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza disponibili sul mercato. Con le dimensioni standard di soli 1665x999x35 mm WST-M6 PERC 330W mono raggiunge il più alto grado di efficienza sul mercato (19,8% in rapporto potenza/superficie), dimostrandosi un prodotto molto flessibile sia sul segmento residenziale che commerciale.

Performance e prestazione

Grazie alla scelta di componenti di qualità, alla progettazione con profilo in alluminio maggiorato (+0,3 mm) e alla presenza di elementi angolari, i moduli presentano una eccezionale capacità di stabilità, resistenza e impermeabilità. Un prodotto a prova di intemperie che ha superato tutti i maggiori test a livello internazionale. Tutte le celle e i laminati finiti sono inoltre sottoposti ad un test di elettroluminescenza per verificarne i danni interni. In questo modo è possibile escludere completamente microfratture, hot spot, errori di saldatura e altre imperfezioni non visibili a occhio nudo.

Migliore rendimento, anche in caso di minore irradiazione

La tecnologia PERC (Passivated Emitter Rear Cell), permette ai moduli di unire massima efficienza e aumento del rendimento specifico, grazie all’assorbimento ottimizzato della luce con la nota longevità e qualità. La tecnologia PERC ottimizza le caratteristiche delle celle tradizionali grazie all’applicazione di un ulteriore strato di passivazione dielettrico sul retro della cella. Tramite lo strato di passivazione supplementare, la luce finora non utilizzata viene riflessa nella cella non assorbita.

Affidabilità nel tempo e protezione dell’impianto

La vicinanza al cliente, con programmi di garanzia e assicurazione secondo gli standard della legislazione europea, è uno straordinario punto di forza di Winaico Deutschland.

Il modulo WST-M6 PERC 330W Mono ha una garanzia di 25 anni su prodotto e rendimento lineare. Inoltre il brand prevede per i propri clienti 10 anni di assicurazione All Risk 3 in 1 per coprire danni e guasti su tutte le parti dell’impianto FV fino a 10 kW (moduli, inverter, sistemi di accumulo, ecc.), la rendita ridotta e l’interruzione di servizio (viene indennizzato il danno economico per l’incentivo perso a causa di interruzione o danneggiamento tecnico).

Qualità del prodotto e attenzione per il cliente hanno permesso a Winaico di ottenere per il 2020 il sigillo “Top Brand PV” della ricerca EUPD.

“Da diversi anni seguiamo Winaico e abbiamo voluto fortemente questo marchio nel nostro catalogo Energy Technology”, ha detto Giuseppe Maltese, Direttore Commerciale di Energia Italia.

“Abbiamo studiato le prestazioni tecniche del prodotto e ne siamo rimasti affascinati. Sul mercato italiano Winaico è considerato da molti un prodotto di nicchia ma che non teme confronti con marchi più blasonati, grazie anche alla presenza importante del brand su tutti i mercati internazionali, in Europa, Australia e Asia”, ha concluso Maltese.

Per saperne di più: WINAICO WST-M6 PERC 330W mono

Oppure scrivere a: commerciale@energiaitalia.info

