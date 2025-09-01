INFODATA ENERGIA

Home > News dalle Aziende >Formazione fotovoltaico: riparte l’AcademyTOUR di Energia Italia

Formazione fotovoltaico: riparte l’AcademyTOUR di Energia Italia

CATEGORIE:

Tredici tappe curate dal distributore FV si svolgeranno in tutta Italia dal 23 settembre al 27 novembre 2025.

Dal 23 settembre torna AcademyTOUR, il percorso di formazione tecnica gratuita di Energia Italia, il distributore di prodotti per l’autoconsumo da fotovoltaico che da anni accompagna installatori e professionisti del settore nell’aggiornamento sulle ultime tecnologie e sulle opportunità di mercato.

Tredici tappe distribuite in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, passando per Lazio, Campania, Veneto, Lombardia e Puglia. Questo ciclo formativo completerà un calendario di circa 35 tappe pianificate in giro per l’Italia.

Le aziende partner del tour

Il valore di AcademyTOUR nasce dalla collaborazione diretta con i produttori leader del settore, che porteranno in aula le novità per il mercato residenziale e C&I.

Durante i corsi sarà presente il personale tecnico dei più importanti brand del mercato fotovoltaico:

  • Inverter e accumulo: Fronius, ZCS, Huawei, Solplanet
  • Moduli fotovoltaici: Q.cells, 3Sun, TCL, Bisol, Winaico
  • Strutture e sistemi di montaggio: K2 Systems

Durante le tappe dedicate a ZCS Azzurro e Huawei, sarà possibile iniziare l’iter per diventare installatore certificato

Inoltre, il nuovo ciclo di formazione sarà dedicato ai principali approfondimenti normativi del settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili a cura del personale di Energia Italia:

  • CACER
  • Transizione 5.0
  • FER X – tutela dal mercato per i grandi impianti
  • Conto Termico 3.0 a sostegno di fotovoltaico e solare termico

Calendario delle tappe

È possibile consultare il calendario completo sul sito del distributore italiano e registrarsi alle singole tappe:

  • 23 settembre – Palermo (Corso Fronius – Qcells)
  • 25 settembre – Catania (Corso ZCS Azzurro – 3Sun)
  • 30 settembre – Roma (Corso Solplanet – 3Sun – K2)
  • 2 ottobre – Nola (NA) (Corso Huawei – 3Sun)
  • 7 ottobre – Terranuova Bracciolini (AR) (Corso ZCS Azzurro – TCL)
  • 9 ottobre – Modena (Corso Huawei – Bisol)
  • 14 ottobre – Matera (Corso Solplanet – TCL)
  • 16 ottobre – Lamezia Terme (CZ) (Corso Qcells)
  • 21 ottobre – Venezia (Corso Solplanet – 3Sun)
  • 23 ottobre – Desenzano del Garda (BS) (Corso ZCS Azzurro – Winaico)
  • 4 novembre – Torino (Corso Solplanet – 3Sun)
  • 6 novembre – Lecce (Corso Huawei)
  • 27 novembre – Caltanissetta (Corso ZCS Azzurro – Bisol)
