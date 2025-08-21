Il produttore di moduli fotovoltaici TCL SunPower Global ha siglato una partnership con Energia Italia, distributore di tecnologie e soluzioni per la produzione e l’autoconsumo di energia solare in ambito residenziale e C&I.

Grazie a questa collaborazione, Energia Italia distribuirà l’intera gamma di pannelli solari TCL SunPower Global, offrendo agli installatori italiani prodotti versatili e di qualità.

Il distributore ha visitato lo stabilimento produttivo della casa madre TCL in Cina, condivide la visione del produttore e ha fiducia nella sua potenziale diffusione nel mercato italiano. La strategia si baserà su un equilibrio tra collaborazione commerciale mirata e proposta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

“La nostra partnership con Energia Italia nasce dalla volontà di servire ogni canale di mercato, e quindi ogni cliente finale, meglio dei nostri concorrenti”, ha dichiarato Steven Zhang, Direttore Generale di TCL SunPower Global.

“Collaborando con un distributore che comprende davvero le esigenze degli installatori e del mercato residenziale – continua Zhang – saremo sicuri che le soluzioni TCL Solar risulteranno non solo accessibili per i clienti finali, ma verranno proposte da una guida esperta e da un servizio affidabile. Insieme, renderemo più semplice per installatori e operatori di tutta l’Italia abbracciare l’energia pulita con fiducia”.

Questa partnership è in linea con il più ampio obiettivo di TCL di rafforzare la propria presenza nel settore della distribuzione elettrica. In qualità di società madre di TCL SunPower Global, TCL sta infatti espandendo attraverso partner affidabili il proprio portafoglio di soluzioni energetiche, che include tecnologie solari, climatizzazione e pompe di calore.

A seguito della recente acquisizione di Energia Italia da parte di Gruppo Marigliano, la collaborazione acquista ulteriore slancio, sfruttando la portata e le competenze combinate di entrambe le realtà. L’accordo mira a introdurre le soluzioni TCL Solar nelle diverse business unit del Gruppo Marigliano in tutta Italia, combinando prodotti innovativi con soluzioni su misura per le esigenze dei mercati regionali.

“Vediamo TCL SunPower Global come un partner allineato con gli obiettivi ambiziosi di questo nuovo capitolo del percorso di Energia Italia”, ha dichiarato Giuseppe Maltese, Direttore Vendite di Energia Italia spa.

“Ciò che distingue il progetto TCL SunPower Global – prosegue Maltese – è la sua strategia chiara e unificata attraverso i canali partner, guidata da persone che condividono la nostra ambizione e visione. Questo accordo segna una fase di crescita per Energia Italia, aprendo nuove strade ed espandendo la nostra portata verso una base clienti più ampia”.

Nella foto in alto: Fabio Bacchin, Country Manager & National Sales Director di TCL Sunpower Global e Giuseppe Maltese, Direttore Vendite di Energia Italia S.p.A.