Prosegue l’impegno dei colossi del web verso l’aumento delle energie rinnovabili: Amazon ha appena annunciato che aggiungerà 615 MW di progetti fotovoltaici al suo portafoglio “verde” che già conta oltre 2,9 GW di installazioni in tutto il mondo, tra quelle già realizzate e quelle in cantiere.

Una nota dell’azienda spiega che questa nuova potenza installata sarà divisa in cinque grandi progetti di fotovoltaico utility-scale in Australia, Cina e Stati Uniti, che in totale riusciranno a generare, secondo le stime, circa 1,2 milioni di MWh l’anno di energia elettrica, destinata agli stabilimenti e ai centri elaborazione dati di Amazon.

Più in dettaglio, ci sarà un parco FV da 100 MW in Cina (Shandong); un impianto da 105 MW in Australia (New South Wales); tre installazioni negli Stati Uniti, di cui due in Ohio da 200 MW e 80 MW e un parco solare da 130 MW in Virginia.

La società di Jeff Bezos non ha divulgato altre informazioni sulle caratteristiche dei progetti: investimenti, aziende coinvolte, contratti PPA e così via.

Nella nota, Amazon ricorda che finora ha realizzato-commissionato 31 progetti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni in varie parti del mondo, oltre a 60 impianti fotovoltaici su tetto su capannoni e magazzini dell’azienda.

L’obiettivo è arrivare al 100% di energia rinnovabile entro il 2030, con la possibilità – già ventilata dal colosso americano delle spedizioni – di raggiungere il traguardo nel 2025.

Si parla anche di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2040, un obiettivo ancora più ambizioso perché comprende tutte le emissioni prodotte direttamente da Amazon e dai suoi fornitori nelle varie attività, come il confezionamento dei prodotti da spedire, i trasporti sulle lunghe distanze, le consegne urbane e così via.

