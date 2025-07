Oggi, 24 luglio, è l’Overshoot Day globale, il giorno in cui l’umanità esaurisce il budget ecologico annuale del Pianeta, secondo i calcoli dell’organizzazione internazionale di ricerca Global Footprint Network.

Ciò significa che la popolazione del Pianeta vive “a credito”, utilizzando le risorse naturali troppo velocemente e intensamente, senza dare agli ecosistemi il tempo di rigenerarsi.

E ogni anno il “giorno del superamento” arriva in anticipo: nel 2024, ad esempio, era stato il 1° agosto e nel 1970 cadeva a dicembre (grafico sotto). Per l’Italia l’Overshoot Day 2025 è arrivato il 6 maggio, mentre per l’Unione europea è stato il 29 aprile.

Questa tendenza, scrive il Wwf, aggrava il nostro il debito ecologico, accumulando scarti, rifiuti ed emissioni di gas-serra, compromettendo il futuro delle prossime generazioni.

Attualmente, spiega l’associazione ambientalista, “la popolazione globale consuma l’equivalente di 1,8 pianeti Terra ogni anno, un ritmo che supera dell’80% la capacità rigenerativa degli ecosistemi terrestri”, superando ampiamente le disponibilità “sostenibili” di risorse.

“Questo squilibrio è alla base delle peggiori crisi ambientali della nostra epoca: la perdita di biodiversità, la deforestazione, il degrado del suolo, l’esaurimento delle risorse (crisi idrica, collasso di stock ittici) fino all’accumulo di gas serra”, prosegue il Wwf.

Il risultato è un debito cumulativo nei confronti del Pianeta di 22 anni: in altre parole, se volessimo recuperare questo debito, al Pianeta sarebbero necessari 22 anni di piena produttività ecologica.

È un calcolo solo teorico, perché oggi non tutta la capacità rigenerativa è ancora intatta: “abbiamo perso intere foreste, eroso i suoli, impoverito i mari e alcuni danni che abbiamo provocato sono ormai irreversibili, come le specie che si sono estinte o i ghiacciai sciolti”.

Inoltre, “la crisi climatica in corso aggrava ulteriormente la capacità del Pianeta di rigenerarsi”.

Pertanto, rimarca il Wwf, “in un momento segnato da scarsità di risorse e urgenza climatica, il cambiamento non è solo necessario, ma strategico”.

Per spostare in avanti la data dell’Overshoot Day (verso dicembre) occorre agire in cinque settori strategici:

transizione energetica : passare a fonti rinnovabili ed eliminare i combustibili fossili;

: passare a fonti rinnovabili ed eliminare i combustibili fossili; economia circolare : riciclare, riutilizzare, azzerare gli sprechi;

: riciclare, riutilizzare, azzerare gli sprechi; alimentazione sostenibile: diminuire il consumo di carne e preferire cibi biologici, locali e stagionali;

e preferire cibi biologici, locali e stagionali; mobilità green : favorire trasporti pubblici, biciclette e veicoli elettrici;

: favorire trasporti pubblici, biciclette e veicoli elettrici; politiche globali: accordi internazionali più stringenti per la tutela ambientale.

Ad esempio, se riducessimo del 50% le emissioni di CO2, si spiega, sposteremmo la data di ben 3 mesi (93 giorni). Se diminuissimo del 50% il consumo globale di carne, guadagneremmo 17 giorni. Se fermassimo la deforestazione, recupereremmo 8 giorni.

Inoltre, soluzioni come l’agricoltura rigenerativa, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica non solo riducono l’impronta umana, ma creano valore economico e resilienza sociale.

Se riuscissimo a spostare l’Overshoot Day di 5 giorni all’anno, entro il 2050 torneremmo in equilibrio con le risorse del Pianeta.

Si tratta, secondo il Wwf, di una media realistica che combina tecnologia (efficienza energetica, rinnovabili), comportamenti individuali (dieta, trasporti, stile di vita) e politiche globali (accordi climatici, economia circolare).

Come afferma Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del Wwf Italia, “un nodo cruciale è il nostro modello economico, fondato sulla crescita illimitata dei consumi materiali – di energia, risorse, materie prime – che è semplicemente incompatibile con un Pianeta dalle risorse finite. Non dobbiamo puntare all’aumento quantitativo, ma a un progresso qualitativo, fatto di conoscenza, relazioni umane, diritti e tutela della Natura da cui dipendiamo. È fondamentale sostituire il Pil come unico indicatore di sviluppo con indicatori più complessi, che considerino la salute degli ecosistemi, il benessere psicologico e la coesione sociale”.