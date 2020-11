19 Novembre 2020

Come la gestione dell’energia da variabile indipendente, spesso subita passivamente, si può trasformare per le imprese in un nuovo asset e, quindi, in nuove opportunità di business.

È questo il tema del webinar, svoltosi il 18 novembre, organizzato da Energy Intelligence con QualEnergia.it dal titolo “Transizione energetica, un passaggio obbligato per le imprese che vogliono essere competitive”.

Si è partiti con il passare in rassegna i principali pilastri della transizione energetica in atto: generazione distribuita e decarbonizzazione, sistemi di storage, efficienza energetica, digitalizzazione e smart energy, mobilità elettrica.

Sono state poi indicate le soluzioni tecnologiche più innovative e una serie di casi concreti che ne evidenziano i vantaggi sia dal punto di vista economico che strategico.

Davide Chiaroni, Vice Director & Co-Founder – Energy & Strategy, Politecnico di Milano

