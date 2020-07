Il fotovoltaico è una delle fonti rinnovabili a disposizione delle aziende per alimentare la propria impresa, soprattutto in questa fase post lockdown, creando benefici economici e migliorando la sostenibilità del proprio business in ottica carbon neutrality.

Nel webinar “Fotovoltaico per le imprese: le formule di Enel X per nuovi impianti e interventi di revamping“, che si è svolto il 16 luglio 2020, si sono illustrate le soluzioni della società dedicate ad accompagnare le aziende che decidono di installare un impianto FV.

Tra gli argomenti trattati:

Decreto FER1

Soluzioni finanziarie (ESCo, spot sales, crowdfunding, PPA)

Revamping e second life

Case history a cura dell’azienda.

Relatore: Sandro Franco, Key Account Manager Enel X Italia

Per approfondimenti commerciali sulle soluzioni presentate scrivere a: sandro.franco@enel.com

Durata webinar: 1 h 4′ (incluso question time)



