Mikkel Kring, ex Danske Commodities, si unisce come partner alla società di consulenza spagnola specializzata in PPA.

Dopo 7 anni presso Danske Commodities, con gli ultimi due in qualità di Director – Head of Origination, Mikkel Kring (in foto sotto) si unisce come partner alla società di consulenza spagnola Our New Energy (ONE).

Kring – spiega una nota stampa di ONE – ha gestito con successo il team Origination di Danske Commodities, responsabile della negoziazione di un portafoglio di oltre 6GW di rinnovabili in tutta Europa.

Nel corso del 2016, insieme a Miguel Marroquin, attualmente Managing Partner di ONE, Kring ha raggiunto un traguardo importante nel mercato europeo dell’energia, chiudendo un PPA di 15 anni sul parco offshore di Beatrice nel Regno Unito da 588 MW.

Our New Energy, fondata nel 2016 da ex dipendenti di Danske Commodities, è tra i nomi più noti del mondo dei PPA , con oltre 1 GW di contratti seguiti solo nell’ultimo anno.

Tra le varie operazioni concluse – spiega la nota aziendale – ONE vanta il primo PPA in market parity nel mercato iberico e il primo contratto decennale prezzo fisso in Italia, per una ventina di MW in Basilicata, siglato nello scorso gennaio.

Our New Energy sta assistendo anche nel primo PPA aziendale diretto a lungo termine nell’Europa meridionale, tra Foresight Group e Arcelor Mittal. ONE attualmente sta rappresentando un totale di 5 GW di investitori rinnovabili in tutto il mondo, con buona parte del business in Iberia e in Italia.

Per sostituire Mikkel Kring, Danske Commodities ha ingaggiato Marco Verspuij, precedentemente impiegato presso Equinor come Lead Negotiator.

