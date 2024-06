Al prossimo KEY ci sarà il nuovo Salone dell’Idrogeno

Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG, hanno siglato un accordo di collaborazione per organizzare insieme un nuovo Salone dell’Idrogeno, supportato da “Hydrogen & Fuel Cells”, la fiera organizzata e gestita da Deutsche Messe AG (DMAG).

Questo spazio verrà allestito all’interno di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG sulla transizione e l’efficienza energetica, in programma alla Fiera di Rimini dal 5 al 7 marzo 2025.

L’idrogeno, soprattutto quello verde, derivante da elettrolisi alimentata da energia pulita, è al centro del recente dibattito sul mix energetico. L’Unione europea, ricordiamo, prevede di arrivare a 20 milioni di tonnellate di H2 entro il 2030, di cui 10 milioni prodotte e l’altra metà importate.

In questo contesto, quindi, il Salone dell’idrogeno si pone l’obiettivo di diventare, a livello internazionale, un luogo di discussione sui temi dell’idrogeno e sulla sua importanza per la transizione energetica, nonché momento di riferimento per i principali player coinvolti, per incontrarsi, confrontarsi e sostenere la nascita di nuovi progetti.

Il Salone costituisce la naturale evoluzione dell’area espositiva di KEY dedicata all’idrogeno, alle sue applicazioni e alle opportunità che questo vettore può offrire, per la decarbonizzazione del comparto produttivo industriale hard-to-abate e dei trasporti.