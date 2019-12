Installato un impianto di climatizzazione centralizzato: 5 pompe di calore polivalenti di tipo ERACS2-Q Mitsubishi Electric a marchio Climaveneta.

Con l’inaugurazione della piazza di 13.000 mq dedicata ad Adriano Olivetti, si è conclusa lo scorso autunno la prima fase di riqualificazione edilizia dell’ex area industriale adiacente a Fondazione Prada a Milano.

Il nuovo complesso, denominato Symbiosis e sviluppato da Covivio, coprirà una superficie totale di 125.000 mq e punta a diventare il nuovo business district tecnologico e green di Milano.

Al fianco dei numerosi uffici sorgeranno svariati servizi fino a formare un vero e proprio quartiere, tra ampie zone verdi e importanti elementi tecnologici.

Symbiosis è protagonista di Sharing Cities, progetto europeo per la riqualificazione del quartiere Porta Romana-Vettabbia, inserito all’interno del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.

Il progetto si propone di adottare un approccio innovativo per rispondere ad alcune delle principali sfide ambientali, come abbattere le emissioni inquinanti di edifici e mezzi di trasporto, migliorare la qualità dell’aria e rendere le nostre città più vivibili.

L’altezza interna degli uffici, superiore a 3 metri, e l’assenza di controsoffitti permettono una diffusione ottimale della luce naturale a tutto il piano, migliorano la circolazione dell’aria e aumentano il comfort in tutti gli spazi.

Comfort garantito durante tutto l’anno grazie a un impianto di climatizzazione centralizzato basato su 5 pompe di calore polivalenti di tipo ERACS2-Q Mitsubishi Electric a marchio Climaveneta.

Le unità, condensate ad aria, producono fluidi caldi e freddi, anche simultaneamente, garantendo un consistente recupero del calore, altrimenti disperso, e quindi una elevata efficienza energetica.

Le pompe di calore sono state selezionate nella versione premium XL-CA-E, che riassume in un’unica unità i minori livelli sonori del mercato e la massima efficienza in tutti i modi di funzionamento possibili.

L’ingegner Bosetti, dello studio Planning, che ha curato la progettazione degli impianti meccanici ha detto: “Un progetto innovativo come quello di Symbiosis necessitava di un impianto di climatizzazione efficiente e sostenibile, che riuscisse a coniugare flessibilità e performance in linea con le aspettative della proprietà e dei tenants più esigenti.”

La ventilazione meccanica controllata è garantita da unità per il trattamento dell’aria primaria che oltre a garantire il rinnovo dell’aria ambiente permettono il controllo dell’umidità relativa. Le unità inoltre sono in grado di funzionare in modalità free-cooling, provvedendo ad un raffrescamento gratuito degli ambienti quando le condizioni esterne lo permettono.

L’intero impianto è controllato e ottimizzato da ClimaPRO di Mitsubishi Electric con il brand Climaveneta, che assicura la gestione e l’ottimizzazione dell’intera sala macchine controllando ogni singolo componente direttamente coinvolto nella produzione e nella distribuzione dell’energia termica e frigorifera.

Grazie a questo sistema ogni tenant è in grado di monitorare in tempo reale i propri consumi di energia termica e frigorifera.

