Si invita a manifestare interesse per l’acquisto del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della Solar Express s.r.l., con sede in Firenze.

Il liquidatore giudiziale del concordato preventivo omologato della Pramac s.p.a. in liquidazione, con sede legale in Casole D’Elsa (SI), località Il Piano, s. n., Capitale Sociale Euro 15.860.000,00, iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 01012470520, nonché al R.E.A. di Siena al n. 113563, assieme ad Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale Sociale Euro 9.084.056.582,12, iscritta al registro delle Imprese di Torino e codice fiscale n. 00799960158, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari,

invitano a manifestare interesse per l’acquisto del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della Solar Express s.r.l., con sede in Firenze, via de’ Rondinelli n. 3, Capitale Sociale Euro 116.000,00, iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 05828470483, nonché al R.E.A. di Firenze al n. 578453 mediante Procedura Competitiva al prezzo base di euro 1.800.000.

La Solar Express s.r.l. esercita l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante la conduzione, in forza di contratti di leasing stipulati con operatori di riferimento del settore, di n. 6 impianti fotovoltaici, localizzati nelle regioni Toscana e Puglia, con una potenza complessiva di circa 4,2 MWp.

Tali impianti sono entrati in funzione negli anni 2009 e 2010. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

Condizioni, termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono riportate per intero sui siti web:

I soggetti che avranno manifestato interesse saranno ammessi, previa sottoscrizione della documentazione richiesta, alla virtual data room che si svolgerà dal 3 settembre 2018 al 28 novembre 2018.