Come sono distribuiti per numero e per potenza gli 860mila impianti FV sul territorio italiano. Inoltre i valori procapite e per kmq.

In Italia abbiamo installati ormai sul territorio quasi 860mila impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza di 20,4 GW.

Questi numeri sono stati recentemente pubblicati da Terna, riportando i dati del Sistema GAUDI (Gestione anagrafica Unica degli impianti a unità di produzione). Si tratta degli impianti installati alla data di fine agosto 2019 (vedi anche dato IEA per l’Italia al 2018 e i dati parziali delle installlazioni per il 2019)

Quello che vogliamo specificare qui è la distribuzione per potenza e numerosità degli impianti per Regione, come si può vedere nei grafici sotto (allegato in basso la tabella generale).

Come si nota dai grafici in Lombardia abbiamo il numero più elevato di impianti (131.831) e in Puglia la maggiore potenza installata (oltre 2,6 GW).

Possiamo dettagliare meglio alcuni aspetti come la distribuzione degli impianti FV di piccola e grande taglia.

Impianti sotto i 12 kWp

Ad esempio, tra gli impianti installati di piccola taglia (sotto i 12 kWp) che sono in tutto finora 723mila (quasi 3,2 GW), il 15,5% circa sono in Lombardia: 111.600 per 468 MW di potenza; segue il Veneto con 105.300 circa (455 MW) e l’Emilia-Romagna con 74.200 impianti (303 MW).

Impianti sopra il MW

Più articolata è la distribuzione per gli impianti di grande taglia, quelli sopra il MW di potenza che ammontano a 1.205 (4,3 GW).

La maggiore presenza sul territorio è nel Lazio con 142 impianti per 675 MW.

Per questi grandi impianti segue, per numerosità, la Sicilia con 118 (476 MW), ma è la Puglia ad avere la maggiore potenza per questa tipologia di installazioni: 593 MW (per 112 impianti).

Poi troviamo il Piemonte (115 impianti per 300 MW) ed Emilia-Romagna (101 impianti per 372 MW). Un po’ più dietro c’è il Veneto con 72 impianti sopra il megawatt per una potenza di 288 MW.

Impianti 200 kW-1 MW

Gli impianti che in termini di potenza sono i più rilevanti abbracciano invece le potenze che vanno da 200 kW a 1 MW. Sono 11.300 impianti per quasi 7,5 GW. In questa categoria è la Puglia a guidare nettamente la graduatoria con oltre 1.800 impianti e una potenza di 1,6 GW.

Distribuzione pro-capite

A fine agosto risulta un installato fotovoltaico pro-capite nel nostro paese di 339 watt. Solo per fare un esempio della crescita della tecnologia possiamo ricordare che a fine 2010 questo valore era di 61 watt.

La regione con il valore più elevato sono le Marche, con più del doppio della media nazionale. Nel grafico le regioni con la barra più chiara sono al di sotto della media nazionale.

Distribuzione per superficie

Nei 302mila kmq di superficie del nostro paese risulta una potenza installata di 68 kWp per kmq.

La regione con la maggiore presenza di FV rispetto alla propria superficie è la Puglia con 137 kWp, il doppio della media nazionale. Anche qui le regioni con la barra più chiara hanno valori al di sotto della media nazionale.

Tabella GUADI su fotovoltaico (31 agosto 2019, pubblicata il 24/10/2019)

