Dopo la pausa estiva ripartono gli appuntamenti Energy Webinar di Energia Italia, la formazione online per rimanere aggiornati sulle ultime novità del mercato fotovoltaico italiano.

Due appuntamenti con Fimer SpA e FuturaSun l’8 e il 10 setttembre 2020.

Il primo webinar tenuto da Fimer, si svolgerà martedì 8 settembre alle ore 15, con il titolo: “Fimer ed Ecobonus: le soluzioni Made in Italy per investire sulla tua energia”.

Relatore Giovanbattista Napolitano (Technical Support Coordinator Italy).

Programma:

UNO DM PLUS Q: Caratteristiche tecniche principali e dettagli aggiuntivi.

REACT2: La nostra soluzione per lo storage residenziale – Caratteristiche Tecniche principali – Dettagli e Funzionalità aggiuntive.

Per iscrizione al webinar con Fimer: https://bit.ly/3jDxpxM

Nel secondo webinar in programma giovedì 10 settembre alle ore 15, dal titolo: “FuturaSun, ecobonus 110%: come sfruttare al meglio i vantaggi fiscali con il nuovo modulo back contact ZEBRA?” l’esperto di Futurasun, Nicola Baggio (CTO di FuturaSun), spiegherà come sfruttare al meglio le opportunità legate al decreto rilancio con la nuova tecnologia dei moduli Zebra.

Per iscrizione al webinar con FuturaSun: https://bit.ly/2QUADRi

Al termine degli incontri verrà data l’opportunità ai partecipanti di poter porre delle domande direttamente ai relatori.

A tutti coloro che seguiranno i webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di Energia Italia.

