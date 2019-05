Krannich Solar a Intersolar 2019: soluzioni fotovoltaiche e di accumulo per abitazioni, imprese e progetti.

Anche quest’anno, all’insegna del motto “Your Solar Marketplace for PV & Storage”, il distributore fotovoltaico Krannich Solar, attivo a livello mondiale, presenta a Intersolar Europe di Monaco soluzioni destinate al mercato fotovoltaico, che i visitatori potranno vedere dal vivo allo stand 380, padiglione A3.

Torna la Krannich Experts Base, con contributi live di fornitori selezionati che presenteranno il loro portafoglio prodotti e le loro novitá. Durante i tre giorni della fiera, allo stand A390 del padiglione A3 verranno proposti 24 contributi in tedesco e in inglese.

Come ormai consuetudine, Krannich Solar si presenta a Intersolar con le ultime novità in tutte le categorie di prodotto.

L’attenzione sarà focalizzata su un’ampia gamma di sistemi di accumulo, nuove tecnologie per moduli, soluzioni per imprese e realizzazione di progetti, nonché sistemi di montaggio anche per l’integrazione completa che permettono di risparmiare tempo e materiali.

Sempre al padiglione A3, quest’anno sarà allestito lo stand fieristico A390 dedicato a soluzioni fotovoltaiche per le imprese.

Soluzioni di accumulo per ogni esigenza

Krannich Solar presenta un’ampia gamma di soluzioni di accumulo di rinomati costruttori quali Fronius, Kaco New Energy, Kostal Solar Electric, LG Electronics, SMA Solar Technology, SolarEdge Technologies e SolaX Power, nonché batterie delle marche Axitec Energy, BYD e LG Chem.

Sono incluse soluzioni adeguate per ogni esigenza sia di tipo domestico che commerciale.

E-Mobility – attrezzati per il futuro

Il sistema di ricarica intelligente delle batterie per auto elettriche è un componente importante in grado di assicurare una gestione energetica ottimale nel settore Smart Home. Krannich Solar presenta soluzioni intelligenti realizzate da Mennekes e SolarEdge Technologies. Grazie all’elevata potenza di carica e scarica fino a 8,3 kW per ogni unità di accumulo, l’accumulatore AXIstorage consente una ricarica rapida ed eccellente delle auto elettriche.

Nuove classi di potenza dei moduli fotovoltaici

La gamma presentata spazia dai moduli ad alta potenza, quali il LG Prime nero, fino ai moduli per progetti. I moduli monocristallini si sono evoluti ad allrounder per ogni applicazione fotovoltaica e nella variante a semicelle a 144 cellule della Axitec Energy raggiungono fino a 400 Wp.

Anche le tecnologie speciali, quali la Eco Line Bifacial vetro-vetro della Luxor Solar, fanno registrare un mercato in crescita.

Inverter per le imprese

Per il segmento in crescita degli impianti fotovoltaici fino a 750 kWp vengono ad oggi forniti inverter di stringa con una potenza di 150 kW. Con i prodotti delle marche ABB, Delta Electronics, Kaco New Energy, SMA Solar Technology e SolarEdge Technologies, Krannich Solar presenta all´Intersolar una parte del suo portafoglio.

Sistemi di montaggio per ogni esigenza

I sistemi di montaggio della K2 Systems offrono soluzioni per ogni tipo di tetto e copertura, Il modello per tetto piano Dome V é adesso disponibile anche con una disposizione a 15° per tetti a orientamento unilaterale. L’applicazione online K2 Base On consente di progettare impianti con immagini satellitari, strumenti grafici e schemi dettagliati.

Con il sistema integrato Clearline Fusion del costruttore Viridian, Krannich Solar presenta una soluzione alternativa elegante per il risanamento o il rifacimento di tetti. Questa soluzione integrata offre massima qualità e design a un prezzo competitivo.

Acquisti nel negozio online Krannich in sempre più paesi

L’Online Shop è uno dei temi principali alle fiere a cui partecipiamo in tutto il mondo. Tramite un conto personale, gli installatori possono accedere all’intera gamma di prodotti, visualizzare i prezzi concordati, richiedere i tempi di consegna e ordinare da qualsiasi luogo.

I clienti di Krannich possono contare sui vantaggi offerti dall’Online Shop in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Francia, Spagna, Italia, Gran Bretagna e USA.

