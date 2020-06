A partire dalla fine di giugno, con l’arrivo delle certificazioni CEI 021 in abbinamento alle batterie BYD con taglie da 5,1 a 22,1 kWh, Kostal inizierà a vendere anche in Italia le nuove funzionalità ibride di PIKO MP plus.

Gli inverter monofase Kostal renderanno obsolete molte delle soluzioni tecniche che oggi sono sul mercato. Questo perché gli operatori potranno scegliere come il prodotto potrà operare tra tre diverse modalità:

Inverter tradizionale

Inverter ibrido

Sistema di storage lato alternata, quindi in retrofit su impianti esistenti

A questa grande novità, si aggiunge anche l’arrivo del modello PIKO Mp Plus 5.0 che completa la gamma per il mercato italiano.

È possibile visitare il microsito dedicato al lancio delle nuove soluzioni tecniche all‘indirizzo https://bit.ly/MicrositoMpPlus

Due webinar sui nuovi prodotti Kostal

L’azienda ha anche programmato i primi webinar per illustrare come queste nuove soluzioni tecniche possono contribuire a risolvere molti degli scenari di installazione che si trovano oggi sul mercato e indicare gli strumenti che consentiranno agli installatori di fare al meglio il proprio lavoro.

La registrazione per i primi due webinar è gratuita:

Mercoledì 24 giugno 2020 – Webinar PIKO MP plus

Lunedì 29 giugno 2020 – Webinar PIKO MP plus

Vantaggi e caratteristiche di PIKO MP Plus

Un prodotto, tre soluzioni tecniche diverse

Nasce come inverter standard, ma con l‘aggiunta del codice di attivazione si può trasformare sia in inverter ibrido sia in sistema di storage lato alternata. Questo significa che con un solo prodotto si possono affrontare tre scenari diversi e, soprattutto, decidere di attivare le funzioni quando si desidera. Quindi più libertà per diventare consulente energetico dei propri clienti, proponendo le soluzioni solo quando servono.

Rapporto qualità prezzo incredibile

Con poco, si può fare tanto, ma soprattutto si acquistano solo le funzioni che si utilizzeranno. Inoltre, con l’algoritmo Kostal con autoapprendimento, il sistema è in grado di gestire gli ombreggiamenti, massimizzando la produzione dell’impianto FV. Meno lavoro in quota e meno necessità di ottimizzazione.

La solidità del made in Germany

Tutti gli inverter Kostal sono prodotti in Europa e la loro ingegnerizzazione è interamente tedesca e gli standard di qualità sono tra i più elevati del mondo. Ogni inverter è testato singolarmente prima di essere spedito. Kostal è un prodotto che, una volta venduto, poi lo si dimentica, perché non dà più problemi.

Interlocutori in Italia che parlano italiano

La manualistica, il menu delle macchine e l’assistenza è fatta dall’Italia e in lingua italiana, sempre con competenze specifiche.

PIKO MP plus è già disponibile presso tutta la rete vendita Kostal e sono attivabili anche tutti i prodotti già installati in Italia.

La promozione Kostal per l’Italia

Con il lancio di fine giugno e fino a settembre 2020 gli installatori godranno di uno sconto promozionale di 60 euro per l’acquisto del codice di attivazione sul nostro shop. A questo si aggiungono 5 euro che verranno riconosciuti come credito al momento della registrazione della garanzia della macchina, con uno sconto complessivo di 65 euro per ogni inverter.

A breve verrà inoltre presentato uno stand virtuale per scoprire tutti i vantaggi dei prodotti Kostal.

