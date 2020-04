Kostal lancia il nuovo inverter PIKO MP plus 5.0 che va ad affiancare gli altri prodotti della gamma monofase per il mercato italiano.

L’inverter è progettato per rispondere all’esigenza del mercato italiano per gli impianti monofase fino a 6 kWp di potenza tipici del segmento residenziale.

Il PIKO MP plus 5.0 fornirà notevole flessibilità di installazione, dimensione e ingombro del prodotto, semplicità della configurazione, con un’efficienza tra le più alte del settore.

È inoltre possibile attivare la funzione di accumulo semplicemente acquistando e digitando un codice di attivazione a bordo macchina grazie alla predisposizione del prodotto con l’accumulo.

L’inverter avrà due canali MPPT con un ampio range di tensione e corrente per permetterne l’uso in ogni contesto, incluso il revamping: il prodotto è pensato per essere impiegato in questo contesto, riducendo al minimo i tempi di una eventuale sostituzione.

In sintesi i vantaggi dell’inverter PIKO MP plus 5.0

Impianto sempre sotto controllo: il datalogger, le interfacce di rete e di controllo sono sempre integrate.

il datalogger, le interfacce di rete e di controllo sono sempre integrate. Sempre connesso: l’accesso al monitoraggio gratuito grazie al KOSTAL Solar Portal e alla KOSTAL Solar App.

l’accesso al monitoraggio gratuito grazie al KOSTAL Solar Portal e alla KOSTAL Solar App. Dimerabile: l’inverter permette di implementare la funzione “Zero feed-in” in modo rapido e semplice;

l’inverter permette di implementare la funzione “Zero feed-in” in modo rapido e semplice; Sicuro: Il sezionatore lato DC è sempre integrato.

Il sezionatore lato DC è sempre integrato. Messa in funzione semplice : grazie al grande display ed al menu di installazione guidata.

: grazie al grande display ed al menu di installazione guidata. Flessibile : un range di tensione ampissimo, che permette di gestire ogni situazione installativa.

: un range di tensione ampissimo, che permette di gestire ogni situazione installativa. Scalabile: singolo mppt, doppio mppt oppure ibrido; sceglie il cliente, quando vuole e acquista solo le funzioni che decide di usare.

singolo mppt, doppio mppt oppure ibrido; sceglie il cliente, quando vuole e acquista solo le funzioni che decide di usare. Innovativo: con il nostro sistema di autoapprendimento, anche gli ombreggiamenti non sono un problema.

con il nostro sistema di autoapprendimento, anche gli ombreggiamenti non sono un problema. Installabile ovunque: è IP65 e può essere installato sia all’esterno sia all‘interno.

Secondo Emanuele Carino, Sales Director Italia di Kostal Solar Electric Srl, l’introduzione del PIKO MP plus 5.0 “rappresenta un passo fondamentale per Kostal che completa la sua proposta per il mercato residenziale lanciando un prodotto dalle prestazioni eccezionali, efficiente e innovativo. Il cliente diventa il vero protagonista delle sue scelte energetiche: si potrà decidere se attivare o meno la funzione ibrida semplicemente acquistando un codice. Anche i nostri installatori hanno la possibilità di essere sempre di più dei consulenti per il risparmio energetico al servizio degli utenti finali, proponendo la soluzione migliore ad ogni contesto”

Luca Bruno, Responsabile Tecnico Italia di Kostal Solar Electric sottolinea: “Abbiamo costruito una gamma di prodotti completa per i clienti residenziali, realizzando soluzioni complete e flessibili, adatte a tutte le esigenze. Già adesso sono numerose le richieste di informazioni che riceviamo dagli installatori. La voce che il prodotto stava arrivando ha creato una ampia partecipazione ai nostri webinar; ne stiamo infatti programmando altri per soddisfare le richieste”.

