Iren Smart Solutions a KEY con talk su efficienza energetica, CER e rinnovabili

Dal 28 febbraio al 1 marzo al quartiere fieristico di Rimini, Iren Smart Solutions , ESCo certificata UNI CEI 11352 del Gruppo Iren, presenterà a KEY e proprie soluzioni integrate e personalizzate per l’efficienza energetica rivolte a imprese, condomini, Pubblica Amministrazione, Enti no profit e assistenziali.

Iren Smart Solutions sarà presente alla fiera KEY – The Energy Transition Expo (stand 72 presso il padiglione B3), dove incontrerà il pubblico e gli operatori, dando il proprio contributo in termini di servizi e know-how e rivolgendosi alla platea con numerosi talk dedicati all’efficienza energetica, le Comunità energetica Rinnovabili e lo sviluppo sostenibile.

Verrà illustrato anche l’impegno di Iren Smart Solutions nel supportare la transizione energetica e la condivisione di best practice per la Pubblica Amministrazione. Su questo tema verterà il talk della prima giornata (28 febbraio, ore 15) presso lo stand, dal titolo “Il contributo della Pubblica Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi europei sull’efficienza energetica”.

Parteciperanno numerosi relatori, tra cui l’Università di Genova e il Comune di Torino, per approfondire gli interventi in corso con Iren Smart Solutions per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti tecnologici, l’illuminazione pubblica e semaforica, il global service e l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Saranno le imprese e il settore immobiliare i protagonisti del talk del 29 febbraio (ore 11), dal titolo “Efficienza energetica e FER nelle imprese: alcuni esempi di applicazione” durante il quale Iren Smart Solutions e i suoi ospiti, rappresentanti di un’impresa produttiva internazionale e di una società di gestione di un grande centro commerciale di Torino, approfondiranno le soluzioni integrate per l’efficienza energetica e l’autoproduzione da fonti rinnovabili, analizzandone i benefici a lungo termine.

Energia condivisa, fonti rinnovabili e ruolo dei cittadini sono gli argomenti trattati nel terzo talk che si terrà, sempre il 29 febbraio (ore 15) dal titolo “CER: novità applicative, benefici e l’esempio di Parma Nord”.

Durante l’incontro verranno approfonditi gli aspetti principali e i benefici ambientali, sociali ed economici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con un particolare focus sulla forma cooperativa e sul ruolo di Iren Smart Solutions come produttore terzo attraverso la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 1 MW sulla discarica di Ravadese (PR).

Il ciclo degli incontri si concluderà il 1 marzo alle ore 10,30 con il quarto e ultimo talk, che vedrà anche la firma del protocollo di intesa tra Iren Smart Solutions e Legacoop per la promozione e lo sviluppo del risparmio energetico, l’efficientamento e la produzione di energia rinnovabile, alla presenza di Roberto Conte, Ad di Iren Smart Solutions, e di Simone Gamberini, Presidente di Legacoop nazionale.

Non mancheranno partecipazioni di Iren Smart Solutions ad alcuni convegni organizzati dalla fiera KEY, tra cui il panel su “Lo sviluppo dell’agrivoltaico sostenibile, la complessità del modello ibrido” che si svolgerà il 29 febbraio alle ore 16presso la Sala Neri 2 – Hall Sud.

