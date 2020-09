Il superbonus del 110% si può applicare anche alle spese professionali inerenti ai lavori (progettazione, perizie e così via), ma solo se i lavori cui si riferiscono dette spese siano stati effettivamente realizzati.

Così l’Agenzia delle entrate ha risposto, sul suo portale Fisco Oggi, alla domanda di un contribuente che chiedeva se le spese per le prestazioni professionali, come sopralluoghi, progettazione, perizie, siano detraibili, anche se poi l’intervento edilizio non viene eseguito.

Nei limiti previsti per ciascun intervento, si legge nella risposta, (neretti nostri) “sono detraibili nella misura del 110% anche alcune spese sostenute in relazione ai lavori che beneficiano del Superbonus. Tra queste, le spese per il rilascio del visto di conformità, di attestazioni e asseverazioni, le somme pagate per la progettazione e per l’esecuzione di prestazioni professionali richieste dalla tipologia di lavoro da effettuare”.

Tuttavia, come specificato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/2020, “per usufruire della detrazione di queste spese è necessario che l’intervento a cui si riferiscono sia stato effettivamente realizzato”.

