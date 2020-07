Tra le aziende che si dicono soddisfatte dell’introduzione del super ecobonus 110% c’è anche SACE Components, azienda specializzata nel commercio e produzione di semilavorati in sughero per bioedilizia, moda, imbarcazioni, arredamento e semilavorati industriali.

Ovviamente perché tra gli interventi trainanti indicati dalla norma figurano quelli di isolamento termico delle superfici.

Il sughero è il cuore dell’offerta e della mission di SACE Components, che si propone di diffondere la conoscenza e la cultura di questo materiale attraverso la realizzazione di IO SUGHERO: il primo Manifesto di sostenibilità del sughero. In 10 punti il Manifesto racconta le peculiarità di questo materiale, esplorandone le funzioni e le caratteristiche di sostenibilità, le sue qualità intrinseche e le possibili numerose applicazioni in diversi ambiti.

Il sughero, infatti, è un materiale naturale, flessibile e infinitamente riciclabile che offre un contributo indispensabile in termini di sostenibilità ambientale. Tra i suoi molteplici utilizzi spiccano senza dubbio quelli legati alla bioedilizia, dove viene impiegato principalmente per la realizzazione di cappotti interni ed esterni straordinariamente performanti.

Uno dei vincoli per l’accesso all’Ecobonus al 110% è proprio l’impiego di materiali isolanti rispondenti ai CAM, i Criteri Ambientali Minimi, ovvero i requisiti ambientali definiti per diverse categorie, sviluppati per individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore dal punto di vista del rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo dei CAM è quello di promuovere la diffusione di tecnologie e prodotti sostenibili, favorendo la virtuosità dell’intero comparto attraverso l’applicazione del modello di economia circolare, allungando il ciclo di vita degli edifici, abbattendo i consumi energetici e favorendo il recupero “circolare” della materia.

E il sughero, essendo un materiale di origine totalmente naturale, risponde appieno a questi requisiti ambientali.

Isolante termico e acustico naturale, classificato per la resistenza al fuoco nella classe A1 tra i materiali non combustibili, resistente alle abrasioni, impermeabile a liquidi e gas e ipoallergenico, oltre che totalmente atossico.

Si stima che sarà impiegato in bioedilizia nell’80-90% dei casi, facendo concorrenza ai materiali chimici e garantendo efficienza e prestazioni migliori sia nel breve che nel lungo periodo, oltre a trasformare gli edifici in veri e propri rifugi ecologici grazie alla totale naturalità che lo contraddistingue: un prezioso investimento per le case e le generazioni del futuro.

L’offerta di SACE per la bioedilizia

SACE Components, attraverso SACE Insulation, la divisione dell’azienda che propone alternative innovative per la bioedilizia, è impegnata nella costante ricerca e realizzazione di eco-materiali provenienti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di costruire o ristrutturare utilizzando materiali naturali, riducendo l’impatto energetico e ottenendo soluzioni a basso consumo e salutari.

Oltre all’innovativa linea di cappotti edilizi in sughero Corksystem, SACE Components offre soluzioni specifiche tutte naturali e dalle eccellenti performance come Corkshield, un eco-intonaco biocompatibile e coibente realizzato in sughero e calce idraulica naturale NHL 5: permette di migliorare le prestazioni energetiche della propria casa producendo un impatto positivo sull’ambiente e sui costi di riscaldamento e condizionamento, rendendo le case più fresche d’estate e più calde in inverno. Si tratta poi di un materiale non chimico come la maggior parte dei coibenti che si utilizzano come isolanti.

Un’altra proposta in grado di offrire alte prestazioni, affidabilità e rispetto dell’ambiente è CorkColors, un rivestimento isolante sia termico che acustico con funzione decorativa.

Grazie alle proprietà del sughero, CorkColors è traspirante ed evita l’umidità sulle pareti, prevenendo la formazione di muffe e mantenendo sempre un perfetto grado di isolamento termico, oltre a contenere il problema dei ponti termici in modo naturale, efficace e sicuro. Inoltre, è fonoassorbente, adatto ad essere utilizzato anche come anticalpestio e la sua elasticità lo rende adeguato a prevenire la formazione di crepe e screpolature. Infine, CorkColors ha proprietà impermeabilizzabili ed è resistente ai raggi UV e all’escursione termica.

Gloria Capriotti, Owner and R&D Director di SACE Components, in riferimento al superbonus ha detto: “si tratta di una iniziativa molto importante che fornisce al nostro Paese l’opportunità di essere all’avanguardia in termini di riconversione in chiave green e sostenibilità del panorama edilizio nazionale”.

Per informazioni: SACE Insulation

