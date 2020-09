In Italia nel 2030 si stima che circoleranno almeno 2,5 milioni di auto elettriche considerando entrambe le categorie di modelli che si possono ricaricare alla presa di corrente, BEV (Battery Electric Vehicle) e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Per quanto riguarda le colonnine accessibili al pubblico, inoltre, si stima che oscilleranno tra un minimo di 34.000 e un massimo di circa 73.000 punti di ricarica pubblici nel 2030 (a fine 2018: circa 3.500), secondo i differenti scenari sull’andamento delle vendite di auto elettriche.

A questi andranno aggiunte le colonnine private che saranno 1,7-2,2 milioni nello scenario “base” fino a 6,3 milioni nell’ipotesi di maggior sviluppo della mobilità elettrica in Italia.

In effetti l’energia elettrica domestica rimane la più comune modalità di ricarica delle auto. Se a tal fine si riuscisse a sfruttare l’energia fotovoltaica prodotta dal proprio impianto domestico, ci avrebbe oltre che un vantaggio ambienntale, anche economico per l’utilizzatore finale.

È per questo motivo che SMA ha sviluppato e reso già disponibile SMA EV Charger, una soluzione intelligente per ricaricare i veicoli elettrici, consentendo il massimo utilizzo della corrente fotovoltaica generata sul tetto di casa. Inoltre, SMA EV Charger si integra direttamente nell’impianto fotovoltaico, semplificando i processi di installazione e manutenzione.

Ricarica rapida e sicura con l’energia solare

SMA EV Charger consente di effettuare le ricariche in modo rapido, sicuro e conveniente grazie alle sue diverse funzioni, puntando sempre al massimo sfruttamento possibile dell’energia solare disponibile.

Grazie alla combinazione di elettricità solare fotovoltaica e di rete, SMA EV Charger può lavorare a 7,4 kW, cioè quasi il doppio della velocità rispetto alle wallbox convenzionali, che normalmente arrivano a 4,6 se non appena a 3,7 kW.

Quando si ha poco tempo a disposizione, SMA EV Charger consente una ricarica fino a dieci volte più rapida rispetto a una presa domestica convenzionale. La protezione contro le interruzioni di corrente tutela, inoltre, il collegamento domestico dai sovraccarichi.

Il processo di ricarica con SMA EV Charger può essere pianificato con l’app SMA Energy. Sunny Home Manager 2.0 programma la ricarica nella gestione energetica domestica considerando in maniera intelligente gli altri carichi, permettendo la riduzione dei costi e garantendo la disponibilità del veicolo all’ora di partenza desiderata.

“È solo con l’energia solare che la mobilità elettrica diventa davvero una scelta intelligente”, ha detto Nick Morbach, Executive Vice President dell’unità Home & Business Solutions di SMA.

“Ed è per questo motivo che abbiamo sviluppato SMA EV Charger. Questo dispositivo consente a chi guida un’auto elettrica di effettuare sempre la ricarica in modo comodo e sicuro sfruttando nella massima misura possibile la corrente fotovoltaica, conveniente e a impatto climatico zero. Tutti i dispositivi SMA, provenendo dallo stesso fornitore, dialogano tra di loro, avendo quindi un unico referente per qualsiasi domanda su ampliamenti, garanzie o assistenza”.

