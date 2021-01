È online sul sito del Gse la nuova area “GSE con la PA“.

La sezione – spiega la controllata pubblica in una nota – contiene nuovi percorsi tematici dedicati agli incentivi e ai servizi per lo sviluppo sostenibile dei territori, il calendario della formazione Gse rivolta a funzionari, tecnici e professionisti della PA impegnati nella gestione del patrimonio pubblico, l’elenco dei partner con i quali la società attualmente collabora, a livello locale e nazionale, per sostenere la programmazione e la realizzazione degli interventi.

Nella sezione dedicata all’assistenza individuale è possibile compilare un form per essere ricontattati da un tutor che fornirà assistenza nella conoscenza e l’utilizzo delle risorse Gse a disposizione.