Kostal Solar Electric, produttore di inverter fotovoltaici e il Gruppo Sacchi, azienda del Gruppo Sonepar, hanno stretto un rapporto di collaborazione per la distribuzione per il mercato italiano di inverter fotovoltaici, inverter fotovoltaici ibridi e i sistemi di storage.

Nell’ambito dell’accordo, il Gruppo Sacchi distribuirà in Italia le soluzioni tecnologiche di Kostal, che trovano impiego in tutte le tipologie di impianto fotovoltaico e in tutte le situazioni dove è necessario l’utilizzo di sistemi di storage ai fini della massimazzione dell’autoconsumo.

Sulla partnership Emanuele Carino, Sales Director Italia di Kostal Solar Electric srl, ha detto: “Abbiamo atteso ad informare il mercato di questo sviluppo, tuttavia mi sembra che il momento sia giusto: vogliamo fare sapere a tutti che stiamo pensando al futuro con ottimismo anche in questo momento di contenimento forzato”.

Carino ha aggiunto, “Kostal produce prodotti ad altissimo contenuto tecnologico e propone soluzioni smart per impianti fotovoltaici; assieme al Gruppo Sacchi, che vanta una posizione importante di mercato e una grandissima expertise, potremo offrire alla clientela italiana un altissimo valore aggiunto, sviluppando e rispondendo a tutte le esigenze in modo rapido, puntuale e accurato”.

Il Gruppo Sacchi è una delle principali realtà italiane nella distribuzione di materiale elettrico, illuminazione e automazione industriale. Ha 94 punti vendita nel Nord Italia, 2 megastore di elettronica di consumo, 2 Centri Logistici, 1 Industry Lab e 1.300 addetti. Nel 2018 Sacchi è entrata a far parte del Gruppo internazionale Sonepar (nella foto il centro direzione del gruppo a Desio).

