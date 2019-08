La società svizzera compra il 50% delle azioni di Energia Ambiente SpA da 3New & Partners SpA. Con Bissi Holding gestirà così 9 centrali idroelettriche in Lombardia.

Swisspower Renewables AG, società elvetica attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha acquisito il 50% degli shares di Energia Ambiente SpA da 3New & Partners SpA.

Il restante 50% rimane di proprietà di Bissi Holding SpA. Si tratta di uno step importante per la collaborazione fra le due società che gestiranno 9 centrali idroelettriche in provincia di Sondrio, con una capacità installata di circa 38 MW e una produzione energetica stimata di circa 88 GWh/anno.

Con questa nuova acquisizione, Swisspower Renewables AG si conferma tra i maggiori investitori svizzeri a livello europeo nel campo dell’eolico onshore e dell’idroelettrico.

Gli investimenti di Swisspower Renewables in questi due comparti in Europa centrale rappresentano infatti un pilastro nella realizzazione del «Master Plan 2050» che in Svizzera ha l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 entro il 2050.

“L’Italia continua ad essere Paese di grande interesse per noi”, afferma Felix Meier, CEO di Swisspower Renewables AG (nella foto a destra). “Siamo molto soddisfatti per l’operazione appena conclusa e stiamo lavorando ad ulteriori sviluppi e a nuovi investimenti per accrescere ulteriormente la nostra presenza e la produzione di energia rinnovabile in vista degli obiettivi che ci siamo posti”.

“Questa operazione – aggiunge – si colloca inoltre in linea con la recente costituzione, da parte dell’azienda, di Swisspower Rinnovabili Servizi Idroelettrici srl, la società, con sede a Milano, specializzata nei servizi di monitoraggio, gestione e manutenzione delle centrali idroelettriche di proprietà di Swisspower ubicate nel Nord Italia. La start-up nell’ambito dell’Operation & Maintenance assumerà nuovo personale che si occuperà della manutenzione meccanica ed elettrica di gran parte degli impianti idroelettrici di nostra proprietà”.

Fondata nel dicembre del 2011, Swisspower Renewables AG è una società di proprietà di aziende municipalizzate svizzere e un fondo di investimento che ha portato i propri investimenti in Germania con 17 parchi eolici; in Italia dal 2015 con l’acquisizione di 3 parchi eolici e 31 centrali idroelettriche distribuite tra le regioni del Nord Italia, in particolare in Lombardia, per una potenza complessiva di oltre 282 MW e per una produzione totale di circa 640 milioni di kWh l’anno, a cui si aggiungerà la capacità e la produzione della nuova transazione appena chiusa.