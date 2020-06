Ecco il calendario settimanale dei Webinar Energia Italia:

Martedì 9 giugno, ore 15.00

ENERGY WEBINAR – Obiettivo revamping con Fimer: dai nuova vita al tuo impianto

Energia Italia realizzerà un webinar formativo destinato a tecnici e operatori del settore finalizzato a proporre le soluzioni FIMER per il revamping dell’inverter trifase sugli impianti FV, in particolare quelli costruiti nel periodo 2010, attraverso i nuovi modelli PVI 10 e 12,5.

Insieme a Giovanbattista Napolitano, Technical Support Coordinator Italy di FIMER spa, parleremo di:

Soluzioni retrofit e ravamping Commercial-Industrial FIMER

Gestione della garanzia

Modalità di ottenimento del contributo per la sostituzione

Mantenimento degli incentivi maggiorati

Per iscriversi compilare il form: https://bit.ly/2MyBBAg

Giovedì 11 giugno, ore 15.00

ENERGY WEBINAR – FuturaSun. Ecobonus 110%: quali moduli fotovoltaici scegliere per sfruttare al meglio i vantaggi fiscali?

Energia Italia realizzerà il webinar insieme a Nicola Baggio, CTO di Futurasun. Si parlerà di come ottimizzare le nuove opportunità per il fotovoltaico con il Decreto Rilancio, attraverso le soluzioni di moduli ad alta prestazione. Scopriremo come utilizzare al meglio le nuove linee Futurasun, Zebra e Silk Pro fino a 455 W.

Per iscriversi compilare il form: https://bit.ly/3gWvBPH

