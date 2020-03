In considerazione del momento straordinario che il Paese sta affrontando, scusandosi per il disagio, il Gse informamo che attualmente “potrebbero esserci rallentamenti nel servizio di Contact Center.”

Il Gestore ricorda che rimane disponibile il portale dedicato al Supporto sul sito istituzionale dove è possibile consultare le numerose FAQ disponibili per la soluzione in autonomia dei quesiti e chiede di rivolgervi al Contact Center solo per domande urgenti.

Per informazioni: www.gse.it/supporto

