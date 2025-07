Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane entra nel settore della produzione diretta di energia con la nascita di FS Energy, una nuova società interamente controllata.

Gruppo FS è il primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale.

Gli obiettivi di FS Energy

L’obiettivo della nuova società è installare di 1,1 GW di potenza rinnovabile (per una produzione di circa 1,5 TWh) entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di FV) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi.

Le principali leve per la realizzazione del nuovo piano sono la realizzazione di impianti in proprio, l’acquisizione da terzi, la stipula di PPA e la realizzazione in co-development, spiega una nota del Gruppo FS.

FS Energy, guidata dal presidente Massimiliano Garri e dall’amministratore delegato Antonino Giunta, coordinerà tutte le attività energetiche delle società del gruppo, con focus sull’autoconsumo da impianti fotovoltaici e sulla gestione efficiente dell’energia residua tramite strumenti evoluti di gestione del rischio commodity.

FS Energy si occuperà anche di diagnosi energetiche e interventi di efficientamento su stazioni e infrastrutture ferroviarie, introducendo tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi, l’abbattimento delle emissioni e l’aumento della sostenibilità complessiva del sistema ferroviario.

Le gare per PPA e co-development

È stato già definito un primo tassello operativo: FS Energy ha aggiudicato la prima gara pubblica in Italia per l’acquisto a lungo termine di energia rinnovabile non strettamente destinata alla trazione ferroviaria.

La gara, del valore complessivo di 204,2 milioni di euro, prevede l’acquisto di 275 GWh all’anno di elettricità da fonti rinnovabili suddivisi in cinque lotti:

Lotto 1: 45 GWh/anno da fotovoltaico per 10 anni – aggiudicato a Enel Energia

Lotto 2: 45 GWh/anno da eolico per 10 anni – aggiudicato a Edison Energia

Lotto 3: 55 GWh/anno da eolico per 10 anni – aggiudicato a ERG Power Generation

Lotto 4: 60 GWh/anno profilo baseload per 5 anni – aggiudicato a ERG Power Generation

Lotto 5: 70 GWh/anno profilo baseload per 5 anni – aggiudicato a ERG Power Generation

Parallelamente, FS ha avviato una gara da 46 milioni di euro per il co-sviluppo di impianti fotovoltaici con operatori energetici qualificati. L’iniziativa mira a realizzare 18 impianti fotovoltaici collegati ad altrettante sottostazioni ferroviarie, per una capacità complessiva attesa tra 200 e 300 MW.

Nel dettaglio, 10 impianti avranno una potenza tra 6 e 12 MW e 8 impianti avranno una taglia tra 25 e 90 MW.