GoodWe Europe GmbH crea una struttura centralizzata per i suoi dipendenti e per i suoi clienti.

Grazie alla rapida crescita negli ultimi due anni dalla fondazione di GoodWe Europe GmbH che ha sede a Monaco di Baviera, l’azienda potenzia la GoodWe Europe GmbH fino a farla diventare la sede centrale europea, che raggruppa le attività della filiale pioniera e storicamente importante in Gran Bretagna e la filiale olandese, con la tedesca GmbH, per avere un chiaro riferimento in Europa.

L’obiettivo non è solo quello di sfruttare in modo efficiente le sinergie congiunte per agire in modo più efficace, ma anche di sviluppare ulteriormente la collaborazione sostenibile con i clienti in loco e di poter gestire al meglio i loro bisogni.

Secondo Goodwe, infatti, per “potersi identificare con un partner commerciale, è fondamentale che questi abbia competenze locali e sia pienamente impegnato in un approccio comune. È importante dimostrare ai clienti che GoodWe è a loro disposizione, ma anche che il personale locale è in grado di analizzare e definire le strategie e le esigenze del mercato con l’obiettivo di comprendere meglio e adattarsi alle loro esigenze”.

Tre filiali in Europa, un maggior numero di country manager con presenza locale nei rispettivi paesi e due magazzini europei permettono a GoodWe Europe di servire i propri clienti nei loro paesi e territori, ai fini di un processo di internazionalizzazione del marchio.

La sede centrale di GoodWe EMEA a Monaco di Baviera (foto in alto) è un impegno a pianificare la cooperazione a lungo termine e a costruire la fiducia in un futuro comune.

Con un team di oltre 30 dipendenti in EMEA, l’azienda agisce come partner locale in tutta la regione e offre un supporto completo nelle aree di prevendita, vendita, post-vendita e assistenza prodotti.

GoodWe guarda con fiducia alla crescita futura e alle sfide del settore. Specialmente quest’ultimo anno di rapida espansione, e insignito di prestigiosi riconoscimenti e premi internazionali, ha confermato a GoodWe di essere sulla strada giusta.

GoodWe Europe è attualmente in grado di fornire assistenza locale ai clienti in ogni paese. L’attenzione si concentra su diversi dipartimenti: vendite e supporto tecnico, oltre che alle operations, la logistica, l’amministrazione, le risorse umane e il marketing.

“GoodWe Europe GmbH è stata fondata nel 2018 ed è riuscita a crescere rapidamente e a costruire un’ampia rete per soddisfare tutte le richieste dei suoi clienti. Con l’obiettivo di espandersi ulteriormente e di garantire un supporto ottimale, l’azienda prevede di ingrandire ulteriormente il proprio organico e la struttura locale nel 2021, in modo che i clienti possano contare su GoodWe come partner forte e leale per un’attività a lungo termine con un marchio riconosciuto a livello globale”, afferma Thomas Haering, Managing Director di GoodWe EMEA.

Classificata da Bloomberg, IHS & Wood Mackenzie come uno tra i primi 10 produttori di inverter fotovoltaici al mondo nel 2019, GoodWe misura il suo risultato in base al successo dei suoi clienti identificando e integrando i componenti e le tecnologie più avanzate e fornendo al contempo un servizio clienti senza pari. Come azienda stabile e bancabile, ha costruito la sua reputazione attraverso una crescita sostenuta in tutti i mercati in cui opera. Un approccio prudente e graduale allo sviluppo strategico e al consolidamento assicurano longevità, incremento redditizio e aumento della quota di mercato.

Già riconosciuta come uno dei principali produttori di inverter di marca per i settori residenziale, storage e C&I, GoodWe copre ora anche il mercato dell’utility scale con i suoi nuovissimi inverter che offrono una gamma da 100 a 250 kW, sia a 1100Vdc che a 1500Vdc.

Per contattare il team GoodWe: https://www.goodwe.com/contact-us.asp

