Gli impianti fotovoltaici con moduli Panasonic arrivano ad ottenere “performance ratio” superiore al 70%.

Secondo un comunicato aziendale è quanto riferisce SunReport sul servizio che permette agli installatori di verificare il funzionamento degli impianti fotovoltaici.

Il calcolo, basato sulla “performance ratio” dell’impianto – rapporto tra rendimento energetico effettivo e rendimento teorico – tiene conto dei dati ufficiali di produzione energetica degli impianti messi a disposizione dal GSE confrontati con i dati di rendimento teorico forniti dai produttori.

SunReport è il portale online che confronta e valuta le prestazioni degli impianti di energia solare registrati. Il calcolo è basato su elementi oggettivi:

la produzione energetica è presa dai dati messi a disposizione dal GSE;

i dati sulle radiazioni solari provenienti da Eumetsat, organizzazione intergovernativa che fornisce dati, immagini e prodotti satellitari e meteorologici relativi al clima, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno;

informazioni sull’impianto, quali posizione, orientamento, azimut, uscita e tipo del modulo, produttore e tipo di inverter.

La piattaforma considera un totale di 70.000 impianti fotovoltaici, molti dei quali attivi da oltre 10 anni. L’analisi fatta a fine 2019 su impianti a struttura fissa con potenza inferiore a 500 kW ha come risultato puntuale 0,707 per gli impianti con moduli Panasonic: la PR di sistema più elevata, considerando pannelli di diversi fornitori, ma presenti in almeno 500 impianti.

“I dati Sunreport oltre ad essere un’importante testimonianza della performance ratio sono un ottimo strumento per analizzare il decadimento di prestazione dei moduli nell’arco degli anni: alcuni degli impianti monitorati, infatti, sono attivi dal 2007”, afferma Fabrizio Limani, senior manager solar division Panasonic Solar.

I moduli fotovoltaici HIT sono prodotti negli stabilimenti ex Sanyo e utilizzano la tecnologia di eterogiunzione, che combina tecnologia cristallina e film sottile, traendo il massimo vantaggio delle due tecnologie.

Hanno una garanzia di 25 anni sui prodotti e una garanzia sulle prestazioni in grado di assicurare che continueranno a offrire l’86,4% della potenza in uscita alla fine del periodo di 25 anni.

