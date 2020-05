È disponibile in inglese, francese e spagnolo e con nuove funzionalità la app “WhatGas?”, programmata per l’identificazione di gas refrigeranti e sviluppata da OzonAction, il programma europeo nato per supportare l’applicazione del Protocollo di Montreal.

L’obiettivo di questa applicazione è fornire alle varie parti interessate, tra cui funzionari nazionali dell’ozono, funzionari doganali e tecnici della refrigerazione e del condizionamento d’aria, uno strumento di riferimento di facile utilizzo.

Inserendo alcune specifiche, anche parziali, o navigando nel database – si spiega sul sito OzonAction – è possibile ricevere informazioni su alcuni aspetti della sostanza chimica di nostro interesse: nome e la formula del prodotto chimico, il tipo di prodotto chimico, i nomi commerciali comuni, vari identificatori di prodotti chimici e merci (numeri CAS, designazioni ASHRAE, codici HS, numeri UN, ecc.).

L’app indica anche:

il livello di infiammabilità e altri pericoli

valori ODP e GWP

se la sostanza chimica è controllata ai sensi del protocollo di Montreal.

Per scaricarla è sufficiente cercare “WhatGas” nell’App store o su Google Play. Di seguito un video tutorial sul funzionamento dell’applicativo:

