Dopo l’iniziativa di Enel-3Sun, potrebbe nascere un’altra gigafactory italiana di moduli fotovoltaici.

L’annuncio arriva da FuturaSun, che ha acquistato 24.000 mq nell’area industriale di Cittadella (Padova) per costruire un impianto che, spiega una nota dell’azienda, arriverà a produrre fino a 2 GW/anno di moduli “ad alta efficienza realizzati con le tecnologie più innovative”.

L’investimento, che l’azienda si impegna a sviluppare “nei prossimi anni”, è nel complesso di 25 milioni di euro, informa la nota.

Il nuovo quartier generale, “progettato su criteri di rispetto dell’ambiente e sostenibilità a tutto tondo”, includerà anche un centro di R&D per la ricerca scientifica applicata, un ampio test-field per il controllo e miglioramento del prodotto, e una PV Academy, centro di formazione per ricreare l’expertise dei professionisti del settore.

“Il progetto si inserisce nel piano strategico industriale dell’azienda e dà seguito e concretezza al progetto europeo di ricostruzione della filiera europea assumendo il ruolo di uno dei principali capicordata”, si spiega.

FuturaSun è un’azienda “storica” del FV italiano, attiva dal 2008, ma al momento produce quasi interamente all’estero, con stabilimenti propri a Taizhou, poco a nord di Shanghai, in grado di produrre circa 1 GW all’anno.

Come abbiamo scritto su queste pagine, è questo il momento in cui le varie potenze si giocano la partita delle filiere strategiche per la transizione energetica: dopo il piano per l’industria verde annunciato nelle settimane scorse in risposta all’Ira Usa, Bruxelles sta per presentare il nuovo obiettivo di produrre in Europa, entro il 2030, almeno il 40% dei moduli fotovoltaici installati. Un target che sarà supportato da facilitazioni e finanziamenti non ancora definiti per le aziende.

