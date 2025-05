Fronius parteciperà all’edizione 2025 di Intersolar Europe, presentando una serie di tecnologie pensate per ottimizzare l’autoconsumo, migliorare la gestione dell’energia e favorire l’indipendenza dalle fonti fossili.

L’azienda sarà presente in fiera presso:

Padiglione B4, stand 310 + 410 per le soluzioni inverter

Padiglione B6, stand 219 per i sistemi dedicati alla mobilità elettrica

In un quadro globale segnato da instabilità e incertezza, l’azienda racconterà in fiera il suo lavoro nello sviluppo di tecnologie per un approvvigionamento energetico basato sulle fonti rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico.

“La nostra missione è consentire l’indipendenza attraverso l’energia rinnovabile. Con le nostre soluzioni innovative e la ‘visione di 24 ore di sole’, perseguiamo con coerenza la strada verso un futuro di sostenibilità. Questa visione, inzialmente quasi un’utopia, oggi è realtà e viene realizzata attraverso l’abbinamento tra settori diversi e sistemi energetici intelligenti come il nuovo Fronius Reserva. In questo modo creiamo le basi per un’autosufficienza energetica completa e promuoviamo costantemente l’uso delle energie rinnovabili”, afferma Harald Scherleitner, CSO e membro del Comitato esecutivo di Fronius International GmbH.

Di seguito elenchiamo alcuni dei prodotti che sarà possibile toccare con mano in fiera:

Fronius Reserva: sistema di accumulo per massimizzare l’autoconsumo

Il sistema Reserva consente di aumentare l’autoconsumo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è pensato per applicazioni residenziali e commerciali, e può essere integrato in sistemi energetici ibridi.

Verto Plus: inverter ibrido per configurazioni complesse

Verto Plus è un inverter ibrido progettato per impianti fotovoltaici articolati, con capacità di alimentazione di emergenza e ottimizzazione del rendimento; integra componenti di elettronica di potenza ad alta efficienza.

Wattpilot Flex: ricarica flessibile per la mobilità elettrica

Wattpilot Flex è una wallbox mobile compatibile con la produzione da fotovoltaico; consente la ricarica di veicoli elettrici sia in ambito domestico che in viaggio, con gestione intelligente della potenza disponibile.

Argeno: inverter per grandi impianti commerciali e industriali

Progettato per il settore C&I, Argeno consente di massimizzare la resa degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, grazie alla flessibilità di configurazione e al controllo ottimizzato dei flussi energetici.

Solar.creator: progettazione digitale per installatori

Solar.creator è un tool di progettazione pensato per tecnici e installatori; supporta il dimensionamento degli impianti fotovoltaici, la simulazione delle prestazioni e l’analisi dei costi, facilitando la pianificazione e il controllo economico.

Energy Cost Assistant: monitoraggio dei consumi e analisi dei costi

Con l’Energy Cost Assistant, Fronius offre uno strumento di facile utilizzo che fornisce informazioni dettagliate sul consumo energetico e sulla struttura dei costi; consente di individuare il potenziale di ottimizzazione e di ridurre i costi energetici in modo sostenibile.