Si chiama Wattpilot Flex ed è la wallbox dello storico produttore di inverter, Fronius, progettata per ottimizzare l’autoconsumo di elettricità solare e ridurre i costi di ricarica.

La wallbox è disponibile nelle versioni “Home“, per le auto private, e “Pro“, per le fotte aziendali.

Di questa wallbox abbiamo parlato anche durante KEY, l’evento fieristico di Rimini, durante il quale Fronius ha presentato per la prima volta il prodotto (Gli inverter e i prodotti Fronius in un mercato in trasformazione).

Il dispositivo si connette via LAN o Wi-Fi e può essere installato in modo flessibile, con ingressi cavo dal basso, dall’alto o dal retro. Il cavo di ricarica Tipo 2 è integrato di serie, eliminando la necessità di un cavo separato. E per una maggiore flessibilità di utilizzo, Fronius dispone anche di una colonna di montaggio opzionale.

Grazie alla tecnologia RFID, le autorizzazioni possono essere configurate e modificate in qualsiasi momento, direttamente dall’app o dal dispositivo stesso.

Wattpilot Flex Pro

Le flotte aziendali potrebbero avere un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del parco auto circolante e proprio a questo segmento di mercato è dedicata la versione Pro della wallbox di Fronius.

Questo prodotto integra un contatore di energia certificato MID, che registra con precisione i kilowattora caricati, garantendo una rendicontazione trasparente per il rimborso dei costi da parte del datore di lavoro.

Per applicazioni commerciali o condominiali, l’integrazione con il software Fronius EMIL (attualmente disponibile in Austria e Germania) consente una gestione intelligente delle flotte elettriche, con un controllo dei costi semplice e trasparente.

La wallbox sfrutta in modo intelligente l’energia solare, regolando dinamicamente la potenza di ricarica in base alla produzione fotovoltaica disponibile. Questo consente di caricare il veicolo anche con un surplus minimo di energia solare.

Inoltre, combinando la wallbox con una tariffa elettrica variabile, le modalità di ricarica intelligente permettono di ottimizzare sia l’autoconsumo che l’uso della rete a costi ridotti.

In “Eco mode” viene data priorità all’energia solare autoprodotta, mentre la funzione “Next Trip Mode” garantisce che la batteria dell’auto sia caricata esattamente con l’energia necessaria per il prossimo viaggio, al prezzo più conveniente.

Un design moderno

Il design e la qualità del Fronius Wattpilot Flex lo rendono una scelta raffinata sia per ambienti domestici che aziendali.

Le superfici con finiture contrastanti, lisce e ruvide, creano un effetto elegante. Un indicatore a LED mostra chiaramente lo stato della ricarica, mentre l’anello luminoso segnala in tempo reale la fonte di energia utilizzata: solare, batteria di accumulo o rete elettrica.

Ancora prima del lancio ufficiale sul mercato, il Wattpilot Flex ha ricevuto il German Design Award 2025 per il suo design di prodotto.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che testimonia il nostro impegno nella realizzazione di prodotti innovativi, di alta qualità ed esteticamente curati”, afferma spiega Markus Brandstötter, Product Manager di Fronius. Eper gli amanti del design, è disponibile una limited edition con un’esclusiva variante di logo.