Fotovoltaico, nel primo bimestre in Italia 1,2 GW di nuove installazioni

Dopo due mesi del 2024 risultano installati e connessi alla rete in Italia impianti fotovoltaici per una potenza di 1.218 MW, con un incremento dell’81% rispetto ai primi due mesi del 2023.

Un dato incoraggiante, nonostante sia esattamente la metà di quanto è stato fatto in Germania nello stesso lasso di tempo.

Leggermente in calo (-2%), invece, il numero degli impianti di nuova realizzazione: 1.341 in meno.

Nella tabella, elaborata da QualEnergia.it su fonte Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, possiamo notare la potenza e il numero di impianti connessi a gennaio e febbraio 2024 rispetto allo stesso periodo 2023.

Crescono gli impianti C&I e utility scale

Come si può notare dalla tabella successiva, il maggiore incremento di potenza (+573 MW) dei primi due mesi dell’anno è dipeso dall’entrata in esercizio di più impianti C&I e utility scale; ad esempio, nessun nuovo impianto FV sopra i 10 MW risultava in esercizio lo scorso anno dopo due mesi.

Il leggero calo in termini di numerosità è da collegarsi invece al sensibile rallentamento degli impianti residenziali (fino a 12 kWp), per l’esaurimento delle iniziative rientranti nel Superbonus: sono 3.148 impianti in meno rispetto al primo bimestre 2023.

Nel periodo gennaio-febbraio la percentuale del numero di nuovi impianti di piccola taglia (fino a 12 kW) resta elevata: 91%. Costituiscono il 5% quelli della taglia superiore (12-20 kWp) e il 3% quelli tra 20 e 200 kW.

Se passiamo a individuare la quota dei nuovi impianti in termini di potenza installata, abbiamo una rappresentazione più equilibrata, con ancora in testa la capacità per la taglia 1-12 kWp (27%), come si può notare dal grafico a torta qui sotto.

Le installazioni di gennaio e febbraio

A gennaio 2024 ha avuto seguito il trend positivo delle installazioni di dicembre, con nuovi 656 MW (per 31.380 impianti), dopo i 724 MW del mese precedente (+121% su gennaio 2023).

A febbraio la nuova potenza FV installata è risultata, un po’ inferiore a gennaio: 562 MW (32.737 impianti), pari a +49% su febbraio 2023. Nel grafico l’andamento dei nuovi impianti connessi nei primi bimestri 2023 e 2024.

Potenza FV cumulativa

A fine febbraio 2024 la potenza fotovoltaica totale in Italia aveva raggiunto 31.500 MW, per un totale di 1.659.091 impianti. Pertanto, nel nostro paese negli ultimi dodici mesi la potenza FV è aumentata di 5.780 MW, grazie all’entrata in esercizio di nuovi 372.588 impianti.

Ricordiamo che nel 2023 il parco fotovoltaico italiano è cresciuto di 5.234 MW (con 373.929 nuovi impianti), il secondo dato più elevato della storia nazionale della tecnologia, dopo il record del 2011 di 9,3 GW. L’incremento di potenza installata sul 2022 era stato del 111% (I numeri del fotovoltaico italiano del 2023. Superati i 30 GW, ma la strada è lunga).

Per quanto riguarda la potenza fotovoltaica il divario con gli obiettivi 2030 indicati dal nuovo Pniec, che deve ancora essere approvato, è notevole, considerando che dovremmo avere operativi a quella data almeno 79-80 GW fotovoltaici. In linea generale sarà necessario un incremento medio per i prossimi anni di circa 8 GW/anno.

Le altre rinnovabili

Un accenno alle installazioni in Italia delle altre fonti rinnovabili.

Poca la nuova potenza eolica nei primi due mesi del 2024: 117 MW. Per questa tecnologia la strada verso i target 2030 è ancora più in salita, visto che dovremo avere in esercizio a fine decennio circa 28 GW.

Oggi siamo a 12,4 GW, con una media dell’installato negli ultimi tre anni di appena 472 MW, mentre dovrebbero essere in media 2.200-2.400 all’anno fino al 2030.

Pressoché al palo, rispetto a fine 2023, idroelettrico e bioenergie, rispettivamente ferme a 21.729 MW e 4.131 MW (per i dati 2023, vedi Infodata Energia).