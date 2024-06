Elettrificazione dei consumi nell’industria: case history Viessmann in Veneto

Manutec, azienda attiva nel settore delle automazioni industriali e della robotica, ha recentemente inaugurato la sua nuova sede a Sovizzo (VI), un esempio di sostenibilità che ha ottenuto il riconoscimento di miglior Progetto Industriale al Concorso di Idee 2022 sponsorizzato da Viessmann.

L’edificio, certificato in classe energetica A3, è stato realizzato con un ampio utilizzo di materiali riciclati: il precedente capannone è stato demolito e i materiali recuperati sono stati impiegati nel calcestruzzo delle nuove strutture, del tetto e nei lucernari.

Per ottimizzare il controllo dell’irraggiamento solare, l’edificio è dotato di schermature solari con alette orientabili semiautomatiche, che garantiscono un bilanciamento ideale tra luce naturale e comfort termico.

Il sistema energetico della nuova sede è completamente elettrico, con generatori alimentati tramite energia autoprodotta da impianti fotovoltaici.

Il progetto prevede un ritorno sugli investimenti (ROI) del 60%, con un Break Even Point (BEP) stimato in 15 anni, dimostrando così che sostenibilità ed economicità possono coesistere efficacemente.

Nel video di seguito, una video-intervista al progettista dell’impianto integrato.

L’impianto con prodotti Viessmann

La soluzione impiantistica – installata da La Idrotermica di Dalla Motta Nicolò, installatore Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann di Sovizzo (VI) – prevede la climatizzazione differenziata delle diverse aree dell’edificio.

Nella zona laboratorio, dove gli addetti lavorano principalmente da seduti, il comfort termico è affidato a un sistema radiante a pavimento di tipo industriale, abbinato a una pompa di calore idronica Vitocal 100-A PRO da 183 kW a media temperatura (max 55 °C).

Nella zona uffici, non utilizzati in maniera costante, il sistema ad espansione diretta, composto da 4 unità VRF Vitoclima 333-S da 22,4 kW, è in grado di assicurare un rapido riscaldamento e climatizzazione degli ambienti.

Pompa di calore e sistema VRF sono alimentati dall’impianto fotovoltaico da 32 kW, in grado di coprire l’80% del fabbisogno complessivo in riscaldamento del laboratorio.