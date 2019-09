FV ed eolico coprono quasi il 15% della domanda, ma le rinnovabili non crescono

A fine luglio le rinnovabili coprono il 36,2% della domanda elettrica nazionale. In termini assoluti, nel periodo gennaio-luglio, le fonti pulite generano 1,4 mld di kWh in meno del 2018. In aumento il termoelettrico.

