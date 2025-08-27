Per un condominio l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistemi di accumulo con funzione di backup è una scelta conveniente e sostenibile e una forma di tutela per i residenti.

Con eventi climatici estremi sempre più frequenti e una rete elettrica soggetta a sovraccarichi e interruzioni, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è infatti una necessità.

Poter autoconsumare e stoccare elettricità solare significa quindi assicurarsi una fornitura di energia continua per i servizi essenziali in caso di blackout.

Lo sottolinea in una nota Senec, azienda produttrice di sistemi di accumulo da abbinare a impianti fotovoltaici.

Di solito, spiega il produttore, i condomini si affidano interamente alla rete elettrica nazionale per servizi importanti, come:

Ascensori: fondamentali per assicurare la mobilità all’interno dell’edificio, soprattutto per anziani e persone con disabilità.

fondamentali per assicurare la mobilità all’interno dell’edificio, soprattutto per anziani e persone con disabilità. Pompe idrauliche: essenziali per assicurare la fornitura d’acqua agli appartamenti. Il funzionamento continuo evita non solo disagi, ma anche problemi igienici.

essenziali per assicurare la fornitura d’acqua agli appartamenti. Il funzionamento continuo evita non solo disagi, ma anche problemi igienici. Illuminazione delle scale e delle vie di fuga: se già presente un impianto di emergenza a batteria, il backup ne estende la durata e può alimentare anche punti luce non di emergenza, assicurando sicurezza negli spostamenti.

se già presente un impianto di emergenza a batteria, il backup ne estende la durata e può alimentare anche punti luce non di emergenza, assicurando sicurezza negli spostamenti. Cancelli automatici e serrature elettroniche : l’operatività anche in caso di blackout assicura piena libertà di movimento dei condomini.

: l’operatività anche in caso di blackout assicura piena libertà di movimento dei condomini. Illuminazione esterna e delle aree comuni: mantenere attiva l’illuminazione di cortili, garage, cantine e altri spazi condivisi migliora la sicurezza anche di notte o in situazioni di emergenza.

mantenere attiva l’illuminazione di cortili, garage, cantine e altri spazi condivisi migliora la sicurezza anche di notte o in situazioni di emergenza. Telecamere di videosorveglianza: il monitoraggio delle aree comuni e degli ingressi resta attivo, scoraggiando attività illecite e fornendo prove in caso di incidenti.

il monitoraggio delle aree comuni e degli ingressi resta attivo, scoraggiando attività illecite e fornendo prove in caso di incidenti. Citofoni e videocitofoni: la continuità del sistema consente il controllo degli accessi anche durante un blackout.

la continuità del sistema consente il controllo degli accessi anche durante un blackout. Impianto antincendio: centraline e sensori possono essere mantenuti attivi più a lungo grazie all’alimentazione del sistema di backup. In molti casi, tali dispositivi hanno autonomia limitata e non alimentano componenti ad alto assorbimento come le pompe.

centraline e sensori possono essere mantenuti attivi più a lungo grazie all’alimentazione del sistema di backup. In molti casi, tali dispositivi hanno autonomia limitata e non alimentano componenti ad alto assorbimento come le pompe. Sistemi di allarme: alcuni allarmi dispongono di batterie interne, ma l’alimentazione tramite accumulo con backup consente il funzionamento completo e prolungato anche durante blackout protratti.

alcuni allarmi dispongono di batterie interne, ma l’alimentazione tramite accumulo con backup consente il funzionamento completo e prolungato anche durante blackout protratti. Antenna TV centralizzata/parabola satellitare: la ricezione può essere mantenuta, se considerata tra i carichi prioritari collegati al back-up.

Oltre a permettere la continuità operativa di questi servizi, l’elettricità autoprodotta e stoccata consente di ridurre i costi energetici condivisi, diminuendo la dipendenza dalla rete e sfruttando al meglio l’elettricità solare anche nelle ore serali.

“Nel panorama della transizione energetica, i condomìni italiani sono ancora un’enorme risorsa per la produzione di energia rinnovabile”, afferma Giancarlo Losito, Chief Product & Operations Officer di Senec.

“Come per gli edifici monofamiliari – dice Losito – sono ancora moltissimi i condomìni sprovvisti di fotovoltaico. Spesso il freno principale è rappresentato da ostacoli burocratici o dalla difficoltà di raggiungere un consenso in assemblea. E quando si valutano progetti di questo tipo, il ritorno economico è quasi sempre l’unico criterio considerato, mentre si sottovalutano vantaggi fondamentali come la sicurezza e la continuità dei servizi”.