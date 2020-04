SolarEdge Technologies ha programmato uno show virtuale e innovativo durante la settimana del 15 giugno 2020.

Alla luce della recente cancellazione di numerose fiere di settore, SolarEdge presenterà una fiera virtuale a cui tutti i visitatori potranno partecipare interattivamente e durante la quale potranno scoprire tutte le più recenti innovazioni smart energy e i trend del mercato.

In occasione di questo show online di due giorni, SolarEdge presenterà presso il proprio stand virtuale le innovazioni dell’offerta residenziale e commerciale, dando inoltre la possibilità di realizzare appuntamenti privati con il proprio team e offrendo sessioni di formazione e presentazioni.

Gli installatori e tutti i professionisti del settore avranno così l’opportunità di vivere appieno la consueta esperienza della fiera.

“Sempre alla ricerca di soluzioni creative per superare qualsiasi ostacolo, che sia una sfida tecnologica o una strada alternativa date le presenti circostanze, SolarEdge ha deciso di fare leva sulla sua posizione di leader per assicurare a tutta la comunità dei professionisti del settore la possibilità di ‘restare in movimento’ durante questo sfidante periodo”, dichiara Lior Handelsman, Fondatore e VP Marketing & Product Strategy di SolarEdge.

“Siamo convinti – ha aggiunto – che sarà parte del processo di riabilitazione per il mondo intero riconoscere il crescente bisogno di costruire una rete elettrica più sicura e basata sulle energie rinnovabili. Offrendo questo innovativo e interattivo show, speriamo di aiutare i nostri installatori a prepararsi per questo nuovo orizzonte e di sostenerli nella crescita del loro business.”

SolarEdge manifesta il proprio interesse a collaborare con altri player del settore e intende aprirsi ad opportunità di sinergia.

Per chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni, o volesse essere tra i primi registrati, ecco il link: solared.ge/virtual-show

