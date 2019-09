Parte il 19 settembre a Verona il tour di Fronius Italia con tappe in tutta Italia sulle opportunità legate agli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kWp.

Fronius Italia, in collaborazione con l’Ing. Erica Bianconi, Scame Parre SpA e Geneco Group, presenta un tour con tappe in tutta Italia per far conoscere le opportunità legate agli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kWp, installati sia in autoconsumo sia in totale cessione di energia, analizzando nel dettaglio le indicazioni del nuovo Decreto FER1.

Ogni evento sarà un’occasione per comprendere gli strumenti e le novità per il settore fotovoltaico e verranno forniti maggiori dettagli sul decreto:

tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi

tariffe di riferimento e periodo di incentivazione

modalità di accesso agli incentivi tramite registri e aste al ribasso

documentazione necessaria per la richiesta ed adempimenti sul portale del GSE.

Verranno inoltre mostrati esempi di fattibilità economica per varie tipologie di impianti fotovoltaici, cercando di analizzare i flussi economici ottimali sia nel caso di impianti in totale cessione di energia, che per impianti in autoconsumo (a cura di Erica Bianconi e Fronius Italia).

Il seminario affronterà temi innovativi quali la rimozione dell’amianto con sostituzione di moduli fotovoltaici (a cura di Geneco Group), un’interessante opportunità per le piccole e medie imprese in vista del premio definito dal Decreto, e l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche (a cura di Scame Parre SpA), vantaggio sia in termini di autoconsumo, che in termini di accesso ai registri definiti dal Decreto.

In vista del 30 settembre 2019, apertura del 1° registro, il tour rappresenta un evento che gli installatori e tutti gli operatori del settore non possono perdere.

Iscrizione alla tappa del 19 settembre a Verona

Programma del 19 settembre (pdf)

Tappe in programma (con location da definire):

Giovedì 19/9 – sede Fronius (VR)

Martedì 1/10 – Modena

Mercoledì 23/10 – Catania

Venerdì 25/10 – Roma

Martedì 29/10 – Firenze

Mercoledì 30/10 – Bergamo

Martedì 12/11 – Pesaro Urbino

Giovedì 14/11 – Padova

Martedì 19/11 – Salerno

Potrebbe interessarti anche: