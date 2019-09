L'Energy ExpoTOUR, in occasione delle quattro giornate di Key Energy a Rimini, e l'Energy Conference a Palermo il 6 dicembre.

Energia Italia sarà presente dal 5 all’8 novembre all’edizione Key Energy 2019 con il suo Energy ExpoTOUR, il “percorso del Sapere e delle Opportunità” con cui il distributore ha incontrato dal 2016 oltre 3000 installatori in tutta Italia.

In occasione della concomitanza con la fiera a Rimini, importante vetrina sulle energie rinnovabili, Energia Italia ha pensato di unire questi due importanti eventi per dare appuntamento alla propria Energy Community, la rete di clienti presenti su tutto il territorio nazionale.

Le parole d’ordine al centro di Energy ExpoTOUR, in occasione delle 4 giornate di Key Energy, saranno ancora una volta formazione e innovazione.

Energia Italia offrirà un fitto calendario di incontri formativi presso il suo stand insieme ai suoi storici partner: Fronius, Q Cells, ZCS Azzuro, Futurasun, Solaredge, Winaico, ABB, Delpaso Solar.

“Esporre le tecnologie in fiera è riduttivo se non si approfondisce la filosofia del brand che le ha concepite, l’approccio commerciale al mercato e se non si analizza il panorama di opportunità che oggi si sono sviluppate in Italia per il settore delle rinnovabili”, dichiara Battista Quinci, Presidente di Energia Italia.

“Ecco allora la necessità di portare in fiera la formazione dell’Energy ExpoTOUR: questo è il momento delle rinnovabili e solo chi riesce ad avere un approccio positivo e organizzato al mercato, basato sulla conoscenza, può sfruttare tutte le risorse disponibili. Questo è lo spirito di Energia Italia”, dice Quinci.

Energy ExpoTOUR a Key Energy è anche una straordinaria occasione di incontro tra la rete dei Regional Energy Specialist di Energia Italia e il mercato nazionale delle rinnovabili.

“L’anno 2019 si sta rivelando per noi entusiasmante; stiamo raggiungendo importanti obiettivi in tutte le regioni italiane grazie alla presenza sul territorio dei nostri professionisti”, afferma Giuseppe Maltese, Direttore Commerciale e Vicepresidente di Energia Italia.

La presenza a Key Energy segna un altro importante passo verso l’appuntamento istituzionale di dicembre con Energy GreenVISION ed Energy Conference, la 48 ore no stop, appuntamento con i vertici produttivi e istituzionali del settore che il 5 e 6 dicembre 2019 avrà luogo in Sicilia, presso l’Università di Palermo.

L’evento avrà il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana nonché la presenza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali siciliani, insieme agli attori che occupano un ruolo di primo piano nella filiera delle energie rinnovabili in Italia.

