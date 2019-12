La terza puntata dell'info-reality sull’efficienza energetica prodotto per la campagna “Italia in classe A”.

È online la terza puntata dell’info-reality sull’efficienza energetica prodotto per la campagna di informazione e formazione “Italia in classe A”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA.

In questo episodio il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell’ENEA Antonio Disi fanno tappa alla Reggia di Venaria a Torino, per scoprire come si coniugano arte e tecnologia.

Nello specifico i due protagonisti ispezioneranno i giardini e il palazzo reale, intervistando numerosi testimoni per scoprire come si possa realizzare l’efficienza energetica in un bene culturale dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il video:



