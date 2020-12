Un accordo quadro tra la Regione Lazio e ANCI Lazio per l’attività di supporto ai Comuni in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile è stato siglato in questi giorni.

Nel Protocollo di Intesa (allegato in basso) ANCI Lazio e Regione intendono intercettare le necessità dei Comuni nell’ambito dei finanziamenti e nella strutturazione delle politiche di efficientamento energetico e mobilità sostenibile.

Le attività oggetto del Protocollo d’intesa, che Anci Lazio si impegna a svolgere a supporto della Regione Lazio e delle amministrazioni comunali del Lazio, sono le seguenti:

a) attivazione indirizzo mail dedicato, realizzazione di un portale web dedicato e la messa a disposizione di una piattaforma Webinar adeguata alle esigenze; b) attività di comunicazione, anche attraverso l’attivazione di siti web dedicati; c) attività di segreteria; d) supporto specialistico per attività riguardanti Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 e) supporto specialistico per quanto concerne la nuova normativa regionale in materia di energia; f) supporto specialistico nei procedimenti legati alle fonti energetiche rinnovabili e iniziative trasversali; g) supporto specialistico afferente all’uso razionale dell’energia, al risparmio energetico, all’efficienza energetica, incluso il settore dei trasporti, all’utilizzo delle fonti rinnovabili nonché nell’ambito del più ampio quadro di riferimento della programmazione strategica europea e nazionale, nonché quella della di settore regionale circa il nuovo Piano Energetico Regionale (PER Lazio) e per l’attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

La Regione, attraverso la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, metterà a disposizione risorse e strumenti per realizzare queste attività.

Nel corso del triennio 2020/2022 le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano a circa 360mila euro, somma con la quale ANCI Lazio inizierà un piano di comunicazione volto a far conoscere l’idea alla base di questo accordo e avviare una serie di iniziative afferenti l’efficientamento energetico e della mobilità.

Protocollo d’Intesa Anci Lazio – Regione Lazio (pdf)

Potrebbe interessarti anche: