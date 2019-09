5 Settembre 2019 Tags: suncity

Efficiency Tour di SunCity: il 25 e 26 settembre a Lamezia Terme

Riparte l’Efficiency Tour con due tappe in Calabria: per le imprese che vogliono ridurre i consumi e per i professionisti dell’energia.

L’ottava tappa degli eventi di formazione “Efficiency Tour“, organizzati da SunCity si terrà a settembre presso l’agriturismo “Trigna” (Contrada Trigna, 88046 – Lamezia Terme – CZ). Il giorno 25 settembre è dedicato alle imprese che vogliono ridurre i propri consumi. L’appuntamento è dalle 14,30 alle 18,30. Nel corso dell’evento verrà spiegato alle aziende come finanziare gli interventi di efficienza energetica e come utilizzare la diagnosi energetica per incrementare la competitività. L’incontro del 26 settembre si svolgerà dalle ore 9 alle 13,30. Si formeranno tutti i professionisti dell’energia che a, diverso titolo, operano nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico, dagli installatori agli studi professionali, EGE, liberi professionisti e ingegneri. Le tematiche saranno più tecniche con importanti interventi dei brand leader di mercato e informazioni sugli strumenti tecnologici, finanziari e le innovazioni più interessanti del settore. Per iscrizioni e programma: www.suncityefficiencytour.it/lamezia-terme/ Potrebbe interessarti anche: Efficiency Tour: 18 e 19 luglio tappa a Milano

