La prima data è dedicata agli imprenditori e ai manager di aziende con alti consumi energetici, la seconda agli operatori del settore delle rinnovabili e dell'efficienza.

Oltre 450 partecipanti alle prime sei tappe dell’Efficiency Tour, il ciclo di corsi formativi organizzato da Suncity in tutta Italia.

Prima della pausa estiva ci sarà l’ultimo appuntamento a Milano il 18 e 19 luglio agli spazi polifunzionali Copernico, vicino alla Stazione Centrale.

Le tappe di Matera, Salerno, Firenze, Bari, Bologna e Verona, tenute in collaborazione con i partner Huawei Solar, MC Energy, Jinko Solar e Ingeteam, hanno visto oltre 450 partecipanti, che hanno apprezzato i contenuti, il taglio pratico e operativo delle giornate e le location scelte per il tour.

Nel pomeriggio del 18 luglio a Milano ci sarà un evento rivolto agli imprenditori e ai manager di aziende con alti consumi energetici, che vogliono scoprire le varie modalità di finanziamento e le agevolazioni fiscali per realizzare interventi di efficienza energetica e dare un taglio consistente alle bollette.

Si parlerà anche di come aumentare la competitività delle aziende attraverso le diagnosi energetiche obbligatorie per legge e di come trasformare l’ispezione del GSE da problema a opportunità, gestendo al meglio tutta la documentazione.

La mattina del 19 luglio sarà invece dedicata a tutti i soggetti che a diverso titolo operano nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico, dagli installatori agli ingegneri, dagli EGE ai liberi professionisti. Si parlerà infatti delle più innovative tecnologie presenti sul mercato, senza tralasciare le novità normative riguardati l’efficienza e il risparmio energetico, come il nuovo decreto FER.

Gli appuntamenti successivi saranno a Lamezia Terme (25 e 26 settembre), a Torino (16 e 17 ottobre), a Roma (12 e 13 novembre) e a Pescara (4 e 5 dicembre).

Per le iscrizioni: http://www. suncityefficiencytour.it/ milano/

