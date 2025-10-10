INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 35,8% (9 ott) - PUN: 101,05 €/MWh (11 ott) - Petrolio WTI: 60,11 $/b - Gas Eu TTF: 32,01 €/MWh - CO2: 79,23 €/ton
EDP inaugura il suo primo impianto agrivoltaico in Italia

EDP inaugura il suo primo impianto agrivoltaico in Italia

CATEGORIE:

In provincia di Salerno un impianto da 10 MW di potenza, per una producibilità di 17 GWh annui che integra elettricità solare e allevamento ovino.

Il produttore di energia EDP, attraverso EDP Renewables, ha inaugurato Monti di Eboli (SA) il suo primo impianto fotovoltaico integrato con pascolo in Europa e il primo impianto di questo tipo in Campania.

Operativo dalla fine del 2024, l’impianto FV Monti di Eboli ha una capacità installata di 10 MW (8,3 MWac) ed è composto da quasi 17.000 pannelli montati su strutture ad inseguimento.

La produzione annua è di circa 17 GWh, sufficienti ad alimentare circa 6.500 famiglie.

Il sito ospita 250 pecore che beneficiano dell’ombra offerta dai pannelli e si nutrono dell’erba sottostante, contribuendo così a migliorare l’efficienza degli impianti e a preservare l’area, grazie all’assenza di sfalci meccanici.

L’ombra dei pannelli riduce direttamente il fabbisogno di acqua durante il pascolo e, parallelamente, l’erba resiste meglio alla siccità.

Nei piano di EDP in Campania c’è anche la costruzione di due impianti fotovoltaici su edifici di scuole pubbliche di Eboli. In particolare, la controllata EDP Energia Italia, installerà un impianto presso l’Istituto Comprensivo Gonzaga e l’altro presso l’Istituto Comprensivo Matteo Ripa.

Insieme, queste installazioni aggiungeranno oltre 200 kWp installati e produrranno più di 300 MWh/anno, permettendo alle scuole di coprire parte del loro fabbisogno elettrico.

EDP è presente in Italia dal 2010 e attualmente gestisce quasi 600 MW di progetti eolici e solari di scala industriale in tutto il Paese. Dal 2019, l’azienda ha inoltre ampliato le proprie attività nella generazione distribuita per clienti corporate, con una capacità contrattualizzata di 150 MWp.

